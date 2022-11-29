Квитки на поїзд "Мукачево – Кошице" вартістю від 363 грн вже доступні у касах вокзалів та безпосередньо на борту поїздів.

"Укрзалізниця" з 11 грудня 2022 року повертає міжнародне сполучення "Мукачево – Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице", що зв'яже зручний хаб на Закарпатті з одним із найбільших аеропортів Словаччини.

Як повідомляє прес-служба перевізника в Telegram, поїзди курсуватимуть щоденно двічі на день. Так, поїзд №960/961 "Кошице – Мукачево" відправлятиметься з Кошице о 8:46, прибуття до Мукачева о 14:00. Зворотно з Мукачева поїзд відправлятиметься о 14:48 і прибуватиме до Кошице о 18:17. Також поїзд №962/963 "Кошице – Мукачево" відправлятиметься з Кошице об 11:46 і прибуватиме до Мукачева о 16:53. Зворотно з Мукачева поїзд відправлятиметься о 18:16 і прибуватиме до Кошице о 21:33.

Крім того, поїзди проходитимуть через станцію Чоп: в напрямку Мукачева – о 12:00 та 14:51, в напрямку Кошице – о 16:13 та 19:26, що дозволить пасажирам з різних куточків країни зручно пересісти на поїзди з/до Кошице.

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"Для тих, хто їде в напрямку Києва, підійдуть рейси поїздів №60 "Чоп – Київ" (відправка з Чопа о 13:52, прибуття до Києва о 7:44) та №81 "Ужгород – Київ" (відправка з Чопа о 16:58, прибуття до Києва о 8:23)", – йдеться в повідомленні.

А для тих, хто прямує за кордон, підійде поїзд №45/46 "Харків – Ужгород" (через Київ) – він відправляється з Харкова о 13:43, з Києва о 23:15, до Чопа прибуває о 14:18.

Зауважується, що квитки вартістю від 363 грн вже доступні у касах вокзалів та безпосередньо на борту поїздів.

Міжнародні маршрути "Укрзалізниці"

Рейс "Мукачево – Кошице" стане 13-м міжнародним залізничним сполученням для українців, а всю мережу з можливими пересадками можна побачити за посиланням.

28 жовтня "Укрзалізниця" презентувала оновлений графік руху поїздів, яким передбачено 14 нових рейсів, серед яких 4 поїзди міжнародного сполучення до Кишинева, Перемишля, Хелма та Відня.

З 1 листопада 2022 року в застосунку "Укрзалізниці" можна купити квитки на міжнародні рейси.

З 10 листопада 2022 року "Укрзалізниця" перевела повністю в онлайн продаж квитків на найпопулярніший поїзд №67/68 "Київ – Варшава", щоб завадити шахраям-спекулянтам і спростити доступ до квитків пасажирам.

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