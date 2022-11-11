Мешканці багатьох міст України відтепер зможуть пересісти на рейси з Чопу до Угорщини, Словаччини та Австрії.

"Укрзалізниця" розпочала створення нового міжнародного залізничного хабу в Чопі (Закарпатська область), щоб дати пасажирам з різних міст України можливість комфортно дістатись до інших країн залізницею.

Як йдеться в повідомленні прес-служби компанії, зокрема будуть змінені маршрути прямування низки поїздів таким чином, щоб мешканці Харкова, Сум, Києва, Дніпра, Запоріжжя, Вінниці, Хмельницького, Тернополя, Львова та Ковеля могли зручно діставатись Чопа, де можна буде пересісти на рейси до Захоні (Угорщина), Будапешта (Угорщина) та Чієрни-над-Тісоу (Словаччина).

Відтепер через Чоп курсують такі рейси:

№59/60 "Київ – Чоп" (ходив раніше)

№749 "Київ – Відень" (ходив раніше)

№ 4/3 "Запоріжжя – Ужгород" (змінив маршрут)

№ 45/46 "Ужгород – Харків" (змінив маршрут)

№ 81/82 "Київ – Ужгород" (змінив маршрут)

№ 749/750 "Київ – Ужгород" (змінив маршрут)

№ 265/266 "Ковель – Ужгород" (новопризначений)

Також з 11 грудня 2022 року курсуватимуть такі міжнародні поїзди:

"Відень (Австрія) – Чоп" від австрійських залізниць

"Кошице (Словаччина) – Чоп" від словацьких залізниць

Крім того, співпраці з чеськими перевізниками планується також призначення рейсу "Прага – Чоп", дату початку курсування буде оголошено додатково.

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Покращення залізничного сполучення України з сусідніми державами

За даними "Укрзалізниці", що порівнянні з показниками до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, обсяги міжнародних перевезень зросли в 9 разів, було запущено 5 нових сполучень до Європи. Найбільший ажіотаж спостерігається на маршруті №67/68 "Київ – Варшава", продаж квитків на який з 10 листопада 2022 року повністю перевели в онлайн режим, щоб боротися зі спекулянтами.

Також ведеться активна робот з налагодження залізничного сполучення між Україною та Румунією, яке останнім часом було відсутнє. Зокрема, 8 листопада 2022 року "Укрзалізниця" здійснила перший пробний заїзд на відновленій ділянці "Рахів – Ділове – Валя-Вішеулуй". "Мармароський експрес" на кордоні між Україною та Румунією планують запустити вже на початку грудня 2022 року.

Водночас, наприкінці жовтня 2022 року стало відомо, що в Україні планують запустити поїзд, який курсуватиме з Ужгорода до Івано-Франківська транзитом через територію Румунії.

Крім того, Україна почала відновлювати пасажирське залізнечне сполучення з сусідньою Молдовою. Зокрема, 5 листопада, вперше за 24 роки, відновилося обслуговування поїздів на міжнарожному перегоні "Київ – Кишинів", сполучивши прямим рейсом столиці Молдови та України.

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