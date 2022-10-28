Відновлюється низка маршрутів, що курсували до повномасштабної війни, а також зазнають позитивних зрушень у графіку швидкісні поїзди "Інтерсіті+".

"Укрзалізниця" презентувала оновлений графік руху поїздів, яким передбачено 14 нових рейсів.

Про це повідомила прес-служба залізничного перевізника.

Серед них передбачені чотири нові поїзди міжнародного сполучення – до Кишинева, Перемишля, Хелма та Відня, чотири запроваджені протягом 2022 року нові рейси Інтерсіті+, а також одразу 58 оптимізованих рейсів по Україні й за кордон.

Відео дня

Відкрито продаж квитків на нові поїзди міжнародного сполучення:

№90/89 "Київ – Перемишль (Польща)" через Вінницю, Хмельницький, Тернопіль;

через Вінницю, Хмельницький, Тернопіль; №351/352 "Київ – Кишинів (Молдова").

При цьому у листопаді надійдуть у продаж квитки на новопризначений поїзд "Харків – Хелм (Польща)", а 11 грудня розпочне курсування новий щоденний рейс австрійської залізниці "Відень (Австрія) – Чоп".

Ключові оновлення по маршрутах в межах України:

Поїзд №65/66 "Харків – Умань" сполучить обидва міста з Дніпром.

сполучить обидва міста з Дніпром. Поїзд №266/265 "Ковель – Ужгород" . Вперше за багато років сполучено Волинь та західне Полісся із гірськолижним регіоном у Славському, столицею "солеварів" Дрогобичем та головними містами Закарпаття. При цьому проходження Львова у напрямку із Закарпаття на Волинь зручно заплановане близько 06:00, а у зворотному напрямку близько 22:00.

. Вперше за багато років сполучено Волинь та західне Полісся із гірськолижним регіоном у Славському, столицею "солеварів" Дрогобичем та головними містами Закарпаття. При цьому проходження Львова у напрямку із Закарпаття на Волинь зручно заплановане близько 06:00, а у зворотному напрямку близько 22:00. Поїзд №769/770 "Жмеринка – Хутір-Михайлівський". Це нове експериментальне сполучення для деблокованої північної Сумщини зі столицею та Вінниччиною.

Три нових сполучення готуються до запуску вже найближчим часом:

Поїзд № 111/112 "Ізюм – Київ" надасть прямий поїзд далекого сполучення до столиці для жителів деокупованої Харківщини.

надасть прямий поїзд далекого сполучення до столиці для жителів деокупованої Харківщини. Поїзд № 131/132 "Запоріжжя – Львів" прямуватиме через Київ, Житомир та Ковель, надаючи мешканцям північного Полісся зручне сполучення з Волинню, Львівщиною, столицею та Дніпром.

прямуватиме через Київ, Житомир та Ковель, надаючи мешканцям північного Полісся зручне сполучення з Волинню, Львівщиною, столицею та Дніпром. Поїзд № 191/192 "Краматорськ – Одеса" прямуватиме через Дніпро та дасть змогу жителям Донбасу напередодні зими виїхати ближче до південних регіонів.

Відновлюється ціла низка маршрутів, що курсували до повномасштабної війни:

№ 3/4 "Запоріжжя – Львів" подовжено до Ужгорода на щоденній основі;

подовжено до Ужгорода на щоденній основі; № 5/6 "Запоріжжя – Івано-Франківськ" подовжено до Рахова;

подовжено до Рахова; № 15/16 "Харків – Івано-Франківськ" подовжено до Рахова;

подовжено до Рахова; № 17/18 "Харків – Львів" подовжено до Ужгорода;

подовжено до Ужгорода; № 21 "Харків – Львів" подовжено до Трускавця;

подовжено до Трускавця; № 41/42 "Дніпро – Львів" подовжено до Трускавця;

подовжено до Трускавця; № 149/150 "Кременчук – Івано-Франківськ" подовжено до Ворохти;

подовжено до Ворохти; № 45/46 "Харків – Ужгород" повертається до курсування через Суми, що надасть зручне сполучення північно-східному регіону з Закарпаттям;

повертається до курсування через Суми, що надасть зручне сполучення північно-східному регіону з Закарпаттям; № 7/8 "Київ – Чернівці" отримав зручне ранкове прибуття до Чернівців о 08:28;

отримав зручне ранкове прибуття до Чернівців о 08:28; № 49/50 "Київ – Трускавець" пришвидшується на 3 години і прибуватиме о 08:45.

Швидкісні поїзди Інтерсіті+ зазнають позитивних зрушень у графіку:

№ 715/716 "Київ – Перемишль – Київ" пришвидшено на 2 години в кожному напрямку;

пришвидшено на 2 години в кожному напрямку; № 705 "Київ – Перемишль" пришвидшено на понад 3 години;

Час відправлення поїздів напрямку "Київ – Харків – Київ" та "Київ – Чернігів – Київ" став значно зручнішим для пасажирів:

№ 723 "Харків – Київ " вирушатиме з Харкова о 17:06, прибуватиме в Київ о 22:07;

" вирушатиме з Харкова о 17:06, прибуватиме в Київ о 22:07; № 725 "Харків – Київ" вирушатиме з Харкова о 07:15, прибуватиме в Київ о 12:19;

вирушатиме з Харкова о 07:15, прибуватиме в Київ о 12:19; № 724 "Київ – Харків" вирушатиме з Києва о 15:53, прибуватиме до Харкова о 20:53;

вирушатиме з Києва о 15:53, прибуватиме до Харкова о 20:53; № 708/707 "Київ – Чернігів" вирушатиме з Києва о 07:43, прибуватиме до Чернігова о 10:11;

вирушатиме з Києва о 07:43, прибуватиме до Чернігова о 10:11; № 710/709 "Чернігів – Київ" вирушатиме з Чернігова о 17:21, прибуватиме до Києва о 19:48.

Крім того, в "Укрзалізниці зауважили, що на дільницях із найбільшим пасажиропотоком вдвічі збільшено кількість вагонів у 17 існуючих поїздах, що дає можливість більш ефективно використовувати парк локомотивів та зменшити витрати електроенергії на тягу – заощаджується 25 000 кВт/год щодобово.

Як працює "Укрзалізниця" під час війни

"Укрзалізниця" – акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі.

11 серпня "Укрзалізниця" у партнерстві з Mastercard оголосила про запуск власного мобільного застосунку для продажу квитків та інформування пасажирів.

10 жовтня 2022 року "Укрзалізниця" запустила "Дністровський Експрес".

13 жовтня 2022 року "Укрзалізниця" запустила в чат-боті продаж абонементів на проїзд в електричках.

14 жовтня було відновлено сполучення з Краматорськом.

Вас також можуть зацікавити новини: