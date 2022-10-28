"Укрзалізниця" презентувала оновлений графік руху поїздів, яким передбачено 14 нових рейсів.
Про це повідомила прес-служба залізничного перевізника.
Серед них передбачені чотири нові поїзди міжнародного сполучення – до Кишинева, Перемишля, Хелма та Відня, чотири запроваджені протягом 2022 року нові рейси Інтерсіті+, а також одразу 58 оптимізованих рейсів по Україні й за кордон.
- Відкрито продаж квитків на нові поїзди міжнародного сполучення:
- Ключові оновлення по маршрутах в межах України:
- Три нових сполучення готуються до запуску вже найближчим часом:
- Відновлюється ціла низка маршрутів, що курсували до повномасштабної війни:
- Швидкісні поїзди Інтерсіті+ зазнають позитивних зрушень у графіку:
Відкрито продаж квитків на нові поїзди міжнародного сполучення:
- №90/89 "Київ – Перемишль (Польща)" через Вінницю, Хмельницький, Тернопіль;
- №351/352 "Київ – Кишинів (Молдова").
При цьому у листопаді надійдуть у продаж квитки на новопризначений поїзд "Харків – Хелм (Польща)", а 11 грудня розпочне курсування новий щоденний рейс австрійської залізниці "Відень (Австрія) – Чоп".
Ключові оновлення по маршрутах в межах України:
- Поїзд №65/66 "Харків – Умань" сполучить обидва міста з Дніпром.
- Поїзд №266/265 "Ковель – Ужгород". Вперше за багато років сполучено Волинь та західне Полісся із гірськолижним регіоном у Славському, столицею "солеварів" Дрогобичем та головними містами Закарпаття. При цьому проходження Львова у напрямку із Закарпаття на Волинь зручно заплановане близько 06:00, а у зворотному напрямку близько 22:00.
- Поїзд №769/770 "Жмеринка – Хутір-Михайлівський". Це нове експериментальне сполучення для деблокованої північної Сумщини зі столицею та Вінниччиною.
Три нових сполучення готуються до запуску вже найближчим часом:
- Поїзд № 111/112 "Ізюм – Київ" надасть прямий поїзд далекого сполучення до столиці для жителів деокупованої Харківщини.
- Поїзд № 131/132 "Запоріжжя – Львів" прямуватиме через Київ, Житомир та Ковель, надаючи мешканцям північного Полісся зручне сполучення з Волинню, Львівщиною, столицею та Дніпром.
- Поїзд № 191/192 "Краматорськ – Одеса" прямуватиме через Дніпро та дасть змогу жителям Донбасу напередодні зими виїхати ближче до південних регіонів.
Відновлюється ціла низка маршрутів, що курсували до повномасштабної війни:
- № 3/4 "Запоріжжя – Львів" подовжено до Ужгорода на щоденній основі;
- № 5/6 "Запоріжжя – Івано-Франківськ" подовжено до Рахова;
- № 15/16 "Харків – Івано-Франківськ" подовжено до Рахова;
- № 17/18 "Харків – Львів" подовжено до Ужгорода;
- № 21 "Харків – Львів" подовжено до Трускавця;
- № 41/42 "Дніпро – Львів" подовжено до Трускавця;
- № 149/150 "Кременчук – Івано-Франківськ" подовжено до Ворохти;
- № 45/46 "Харків – Ужгород" повертається до курсування через Суми, що надасть зручне сполучення північно-східному регіону з Закарпаттям;
- № 7/8 "Київ – Чернівці" отримав зручне ранкове прибуття до Чернівців о 08:28;
- № 49/50 "Київ – Трускавець" пришвидшується на 3 години і прибуватиме о 08:45.
Швидкісні поїзди Інтерсіті+ зазнають позитивних зрушень у графіку:
- № 715/716 "Київ – Перемишль – Київ" пришвидшено на 2 години в кожному напрямку;
- № 705 "Київ – Перемишль" пришвидшено на понад 3 години;
Час відправлення поїздів напрямку "Київ – Харків – Київ" та "Київ – Чернігів – Київ" став значно зручнішим для пасажирів:
- № 723 "Харків – Київ" вирушатиме з Харкова о 17:06, прибуватиме в Київ о 22:07;
- № 725 "Харків – Київ" вирушатиме з Харкова о 07:15, прибуватиме в Київ о 12:19;
- № 724 "Київ – Харків" вирушатиме з Києва о 15:53, прибуватиме до Харкова о 20:53;
- № 708/707 "Київ – Чернігів" вирушатиме з Києва о 07:43, прибуватиме до Чернігова о 10:11;
- № 710/709 "Чернігів – Київ" вирушатиме з Чернігова о 17:21, прибуватиме до Києва о 19:48.
Крім того, в "Укрзалізниці зауважили, що на дільницях із найбільшим пасажиропотоком вдвічі збільшено кількість вагонів у 17 існуючих поїздах, що дає можливість більш ефективно використовувати парк локомотивів та зменшити витрати електроенергії на тягу – заощаджується 25 000 кВт/год щодобово.
Як працює "Укрзалізниця" під час війни
"Укрзалізниця" – акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі.
11 серпня "Укрзалізниця" у партнерстві з Mastercard оголосила про запуск власного мобільного застосунку для продажу квитків та інформування пасажирів.
10 жовтня 2022 року "Укрзалізниця" запустила "Дністровський Експрес".
13 жовтня 2022 року "Укрзалізниця" запустила в чат-боті продаж абонементів на проїзд в електричках.
14 жовтня було відновлено сполучення з Краматорськом.