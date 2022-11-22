Квитки на цей потяг тепер продаються виключно онлайн.

"Укрзалізниця" сьогодні зранку відкрила продаж квитків на потяг сполученням Київ – Варшава одразу на дві дати: 10 та 11 грудня.

Зазначається, що ці квитки тепер продаються виключно онлайн – у застосунку, чат-боті (https://t.me/Ukrzaliznytsia_Tickets_Bot), на сайті (https://booking.uz.gov.ua/) – та не більше 4 в одні руки.

В прес-службі також зазначили, що це "суттєво зменшило можливості перекупщиків" та дозволило "Укрзалізниці" дати у відкритий доступ на 25% більше квитків.

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"Моніторинг зловживань продовжується, кілька десятків акаунтів з підозрілою активністю вже заблоковані", - додали в УЗ.

Потяг Київ – Варшава: деталі продажу квитків

10 листопада "Укрзалізниця" перевела повністю в онлайн продаж квитки на поїзд №67/68 Київ – Варшава, щоб завадити спекулянтам і спростити доступ до квитків пасажирам.

Також з 1 листопада в застосунку "Укрзалізниці" можна купити квитки на міжнародні рейси.

28 жовтня "Укрзалізниця" презентувала оновлений графік руху поїздів, яким передбачено 14 нових рейсів, серед яких 4 поїзди міжнародного сполучення до Кишинева, Перемишля, Хелма та Відня.