Популярні туристичні острови Іспанії можуть заборонити носіння традиційного мусульманського одягу

Йдеться про бурку - традиційний мусульманський одяг, який повністю закриває обличчя та тіло жінки.

На популярних туристичних островах Іспанії можуть запровадити заборону на носіння одного з видів одягу, пише Express. Порушникам загрожуватимуть штрафи до 25 тисяч фунтів стерлінгів (понад 1,4 млн грн).

Йдеться про бурку - традиційний мусульманський одяг, який повністю закриває обличчя та тіло жінки. Відповідний законопроєкт розглядають на Балеарських островах, до складу яких входять Майорка, Менорка, Ібіца та Форментера.

Ініціаторами законодавчої пропозиції виступили права партія Vox та Народна партія Балеарських островів (PP). Представники обох політичних сил заявляють, що документ спрямований на захист прав жінок.

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Водночас законопроєкт уже викликав критику з боку низки іспанських політичних сил, зокрема PSIB, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca та Unidas Podemos.

За примус до носіння бурки пропонують ув'язнення

Окрім значних штрафів, депутати від Vox також запропонували запровадити кримінальну відповідальність для осіб, які примушують або змушують жінок носити нікаб чи бурку. За такі дії може загрожувати до чотирьох років позбавлення волі.

Депутатка Vox Мануела Каньядас заявила, що нормалізація суворих ісламських покривал означає "прийняття середньовічного регресу у XXI столітті".

За її словами, "вуаль є інструментом стирання особистості, створеним для того, щоб позбавити жінку її громадянського існування".

Заступниця голови PP Крістіна Гіль також розкритикувала ліві партії за спроби заблокувати заборону, звинувативши їх у тому, що вони заперечують право жінок на існування, захищаючи практику, яка робить їх невидимими для суспільства.

"Ось такий їхній прогресивізм - для жінок, які повністю закриті. Вони хочуть і надалі тримати їх прихованими", - заявила політикиня.

Опоненти називають ініціативу дискримінаційною

Прихильники заборони також наголошують на безпековому аспекті. Крістіна Гіль зазначила, що Європейський суд з прав людини раніше визнавав можливість обмеження носіння одягу, який повністю закриває обличчя, у громадських місцях з міркувань безпеки.

Натомість представники лівих та центристських партій назвали ініціативу Vox і PP "расистською".

Заступниця голови PSIB Тереса Суарес заявила, що справжньою метою законопроєкту є не захист прав жінок, а просування "нав’язливої ідеї про нібито культурну загрозу".

"Бурка використовується як привід для розмов про несумісність ісламу з нашим суспільством", - зазначила вона.

Наразі понад 20 країн світу вже запровадили заборону на носіння бурок та інших видів одягу, які повністю закривають обличчя, у громадських місцях. Першою європейською державою, яка ухвалила таке рішення, стала Франція у 2011 році.

Новини туризму

Нагадаємо, жителі іспанських Балеарських островів вже не перший рік масово протестують проти надмірного туризму. Зокрема, цього літа на популярних островах заплановані антитуристичні протести, серед них - Майорка та Менорка. Так, на Менорці протестувальники запланували марші на 13 червня, 26 липня активісти з понад 50 організацій хочуть паралізувати ключові райони Майорки.

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