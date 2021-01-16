Рятувальники завершили операцію з пошуку 25-річного львів'янин, який під час проходження туристичного маршруту заблукав в районі гори Піп Іван Мармароський.
Читайте такожНа Закарпатті шукають львів'янина, який заблукав у горах (відео)Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій у Facebook.
Наразі врятований проходить обстеження у Рахівській районній лікарні, куди його транспортували рятувальники.
Всього до пошуково-рятувальних робіт було залучено 20 чоловік особового складу та 6 одиниць техніки, додали в ДСНС.
Пошуки туриста в Карпатах
На Закарпатті два дні тривали пошуки 25-річного львів'янина, який заблукав у горах.
Рятувальники УДСНС спочатку прочісували місцевість до пізнього вечора, періодично підтримуючи з хлопцем телефонний зв’язок. Врешті-решт пошуки довелося призупинити через погіршення погодних умов - розпочалася сильна заметіль, висота снігового покриву сягала одного метра, видимість становила не більше 5 метрів.
Потім представники Мукачівського прикордонного загону зв’язалися з румунськими колегами та закликали їх долучитися до пошуків заблукалого львів’янина, оскільки з’явилася інформація, що турист може перебувати на території Румунії.
Про порятунок туриста рятувальникам повідомили 15 січня о 21-й годині. Волонтери з добровільного рятувально-пошукового поста у Мармаросах, які проводили пошуки, знайшли його в районі полонини Струнга, за півкілометра від кордону на румунській стороні.
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