25-річного львів'янина транспортували для обстеження до Рахівської районної лікарні.

Рятувальники завершили операцію з пошуку 25-річного львів'янин, який під час проходження туристичного маршруту заблукав в районі гори Піп Іван Мармароський.

Читайте такожНа Закарпатті шукають львів'янина, який заблукав у горах (відео)Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій у Facebook.

Наразі врятований проходить обстеження у Рахівській районній лікарні, куди його транспортували рятувальники.

Всього до пошуково-рятувальних робіт було залучено 20 чоловік особового складу та 6 одиниць техніки, додали в ДСНС.

Пошуки туриста в Карпатах

На Закарпатті два дні тривали пошуки 25-річного львів'янина, який заблукав у горах.

Рятувальники УДСНС спочатку прочісували місцевість до пізнього вечора, періодично підтримуючи з хлопцем телефонний зв’язок. Врешті-решт пошуки довелося призупинити через погіршення погодних умов - розпочалася сильна заметіль, висота снігового покриву сягала одного метра, видимість становила не більше 5 метрів.

Потім представники Мукачівського прикордонного загону зв’язалися з румунськими колегами та закликали їх долучитися до пошуків заблукалого львів’янина, оскільки з’явилася інформація, що турист може перебувати на території Румунії.

Про порятунок туриста рятувальникам повідомили 15 січня о 21-й годині. Волонтери з добровільного рятувально-пошукового поста у Мармаросах, які проводили пошуки, знайшли його в районі полонини Струнга, за півкілометра від кордону на румунській стороні.

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Автор: Тамара Отовська