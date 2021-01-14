Туристів просять залишатися вдома: у Карпатах - сильна хуртовина, видимості немає (фото, відео)
За ніч у горах випало 15 сантиметрів снігу.
У Карпатах здійнялася сильна хуртовина, видимості немає.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій у своєму Telegram-каналі.
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"Зараз на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 30 метрів. За ніч випало близько 15 см снігу, температура - 8° морозу. Видимості немає", - йдеться у повідомленні.
Рятувальники прохають туристів відмовитися від походів у гори через високу небезпеку.
Штормове попередження на Закарпатті
У зв’язку зі снiгопадами та хуртовинами на Закарпатті оголошено штормове попередження.
Значна сніголавинна небезпека (3 рівень) утримується сьогодні, 14 січня, на високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей.
"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Наполегливо радимо утриматись від походів на високогір'я та у гори", - йдеться у повідомленні Відділу гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру про небезпеку сходження снігових лавин у Карпатах.
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