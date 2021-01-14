Туристів просять залишатися вдома: у Карпатах - сильна хуртовина, видимості немає (фото, відео)

15:25, 14 січня 2021
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За ніч у горах випало 15 сантиметрів снігу.

На горі Піп Іван - сильна заметіль / Фото facebook.com/chornogora.rescue112
На горі Піп Іван - сильна заметіль / Фото facebook.com/chornogora.rescue112

У Карпатах здійнялася сильна хуртовина, видимості немає.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій у своєму Telegram-каналі.

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"Зараз на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 30 метрів.  За ніч випало близько 15 см снігу, температура - 8° морозу. Видимості немає", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники прохають туристів відмовитися від походів у гори через високу небезпеку.

Штормове попередження на Закарпатті

У зв’язку зі снiгопадами та хуртовинами на Закарпатті оголошено штормове попередження.

Значна сніголавинна небезпека (3 рівень) утримується сьогодні, 14 січня, на високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей. 

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Наполегливо радимо утриматись від походів на високогір'я та у гори", - йдеться у повідомленні Відділу гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру про небезпеку сходження снігових лавин у Карпатах.

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Автор: Олена Пилипчак

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