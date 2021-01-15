У Карпатах випало до 50 сантиметрів снігу, хуртовина не вщухає (фото)

Зберігається 3 рівень лавинної небезпеки.

У Карпатах не вщухає заметіль / Фото facebook.com/chornogora.rescue112

У Карпатах випало до 50 сантиметрів снігу, температура впала до -15°.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй сторінці у Facebook.

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"В зв'язку з снігопадами і хуртовинами на північно-східних схилах гори Піп Іван Чорнгірський накопичилося 30-50 см. нового снігу. Видимість обмежена, хуртовини, температура повітря -15°", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники рекомендують туристам утриматись від виходу у високогір'я в найближчі дні, адже зберігається 3 рівень лавинної небезпеки.

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