У Карпатах випало до 50 сантиметрів снігу, хуртовина не вщухає (фото)
Зберігається 3 рівень лавинної небезпеки.
У Карпатах випало до 50 сантиметрів снігу, температура впала до -15°.
Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй сторінці у Facebook.
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"В зв'язку з снігопадами і хуртовинами на північно-східних схилах гори Піп Іван Чорнгірський накопичилося 30-50 см. нового снігу. Видимість обмежена, хуртовини, температура повітря -15°", - йдеться у повідомленні.
Рятувальники рекомендують туристам утриматись від виходу у високогір'я в найближчі дні, адже зберігається 3 рівень лавинної небезпеки.
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