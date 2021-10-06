Також Туреччина допускає пред'явлення довідки про одужання від COVID-19 протягом останніх 6 місяців замість тесту або сертифіката про вакцинацію.

У Туреччині як мінімум до кінця 2021 року продовжили вимогу щодо обов'язкового тестування або вакцинації іноземних туристів для в'їзду в країну.

Про це повідомляє avianews.com з посиланням на спеціальне повідомлення NOTAM A5457/21 для екіпажів літаків всіх без винятку авіакопаній, що літають в країну.

Таким чином, як і раніше, перед вильотом до Туреччини у пасажирів перевірятимуть наявність сертифіката про повну вакцинацію від COVID-19. При цьому Туреччина визнає вакцини, затверджені ВООЗ, а також ті, які використовуються в Україні на національному рівні. C моменту отримання останнього щеплення має пройти не менше 14 днів.

Якщо такого документа немає, мандрівник може пред'явити довідку про тестування на коронавірус методом ПЛР або на антиген. З моменту здачі ПЛР-тесту до моменту в'їзду в Туреччину має пройти не більше 72 годин. Для антиген-тесту термін дії становить 48 годин. При цьому не варто плутати тест на антиген і тест на антитіла – для в'їзду в Туреччину дійсний тест на антиген.

Читайте такожАлачаті поза сезоном: подорож на улюблений курорт турецьких знаменитостейТакож Туреччина допускає пред'явлення довідки про одужання від COVID-19 протягом останніх 6 місяців замість тесту або сертифіката про вакцинацію.

Від даних вимог звільнені діти до настання 12 років (раніше до настання 6 років) і всі дорослі пасажири, які слідують транзитом через аеропорти Туреччини в треті країни і не перетинають кордон Туреччини.

Крім того, з 15 березня 2021 року для в'їзду в Турецьку Республіку обов'язковим є заповнення електронної форми на сайті Міністерства охорони здоров'я Туреччини. Зробити це необхідно за 72 години до прибуття в Туреччину. Пасажири без заповненої форми не будуть допущені на авіарейс, оскільки на її основі автоматично буде генеруватися HES-код, необхідний для перебування в Туреччині. Заповнену форму також перевірятимуть на кордоні Турецької Республіки. Якщо ви не заповнили форму або внесли завідомо неправдиву інформацію, на вас можуть накласти адміністративні санкції, а також вам можуть заборонити в'їзд в країну.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Туреччині 6 вересня 2021 року набули чинності нові карантинні обмеження. Зокрема, з цього дня нещепленим громадянам без негативного ПЛР-тесту не можна відвідувати масові заходи, включаючи концерти, театри і кінотеатри. Також вводиться обов'язкове проходження ПЛР-тесту для пасажирів літаків і міжміських автобусів.

Втім, вимога обов'язкового проходження ПЛР-тесту для відвідування публічних місць невакцинованими громадянами в Туреччині не стосуватиметься іноземних туристів.

Автор: Марина Григоренко