Нові карантинні обмеження в Туреччині набудуть чинності з 6 вересня 2021 року.

Вимога щодо обов'язкового проходження ПЛР-тесту для відвідування публічних місць невакцинованими громадянами у Туреччині не стосуватиметься іноземних туристів.

Про це повідомив Офіс з питань культури та інформації при Посольстві Туреччини у Києві на своїй сторінці у Facebook.

"З 06 вересня 2021 року на території Туреччини вступають у дію нові вимоги для громадян Туреччини щодо пред’явлення результатів ПЛР-тесту при відвідуванні громадських місць, користуванні громадським транспортом тощо. Звертаємо вашу увагу, що дія цих обмежень НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ на іноземних громадян", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нові карантинні обмеження в Туреччині набудуть чинності з 6 вересня 2021 року. Зокрема, з цього дня нещепленим громадянам без негативного ПЛР-тесту не можна буде відвідувати масові заходи, включаючи концерти, театри й кінотеатри. Також запроваджується обов'язкове проходження ПЛР-тесту для пасажирів літаків і міжміських автобусів.

Правила в'їзду до Туреччини для туристів з України

Для перетину турецького кордону необхідно мати один із зазначених документів:

документ про вакцинацію від COVID-19, зроблений не раніше ніж за 14 днів до приїзду в країну (Туреччина визнає вакцини затверджені ВООЗ, а також ті, які використовуються в Україні на національному рівні);

документ, який засвідчує, що особа перехворіла на COVID-19 протягом останніх 6-ти місяців;

негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не пізніше ніж за 72 години до приїзду;

експрес-тест на визначення антигену SARS-CoV-2, зроблений не пізніше ніж за 48 годин до приїзду.

Діти до 6 років та транзитні пасажири звільняються від цих зобов’язань.

Крім того, для в’їзду в Турецьку Республіку є обов’язковим заповнення електронної форми на сайті Міністерства охорони здоров’я Туреччини за 72 години до прибуття до країни. Заповнену форму необхідно буде роздрукувати або зберегти на смартфон чи інший девайс для пред’явлення представнику авіакомпанії перед посадкою на рейс.

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Пасажири без заповненої форми не будуть допущені на авіарейс, оскільки на її основі автоматично генеруватиметься HES-код – це персональний код, запроваджений МОЗ Туреччини для відстеження переміщення людей, які можуть бути інфіковані. За допомогою коду МОЗ Туреччини зможе зв’язатися з вами у випадку будь-якого контакту з пацієнтом, інфікованим COVID-19, під час вашої подорожі. Тому при заповненні форми важливо вказувати актуальний номер мобільного телефону.

Заповнену форму також перевірятимуть на кордоні Турецької Республіки. Якщо ви не заповнили форму або внесли завідомо неправдиву інформацію на вас можуть накласти адміністративні санкції, а також вам можуть заборонити в’їзд до країни.

Також обов’язковою є наявність страхового полісу на COVID-19, який можна придбати онлайн, у туроператора, під час придбання авіаквитків, а також безпосередньо в аеропорту Туреччини після прибуття.

Особи, які впродовж останніх днів перебували у Великій Британії, ПАР, Данії, Бразилії та прибули до Туреччини сухопутними, авіа та морськими шляхами мають пред’явити негативний результат ПЦР-тесту, який було зроблено не більше ніж за 72 години до їх в’їзду в країну. Також для громадян, які прибули з ПАР та Бразилії, необхідно буде пройти 14-денний карантин в місцях, визначених компетентними органами Туреччини. Для громадян, які прибули з Великобританії та Данії перебування на карантині зменшено з 14 до 10 днів. У цьому контексті на 7-й день перебування на карантині буде проведено ПЛР-тест, у випадку отримання в осіб негативного результату тесту карантин буде завершено. Карантин у громадян, які не будуть проводити ПЛР-тестування буде завершено на 10-й день. У разі отримання позитивного тесту буде застосовуватися лікування, визначене у посібнику COVID-19 МОЗ Туреччини.

Автор: Марина Григоренко