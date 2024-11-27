Різдво відзначають по всьому світу, і поряд зі стандартними і всім знайомими традиціями - прикрашанням ялинки і врученням подарунків, у різних країнах світу є свої різдвяні "особливості", які можуть неабияк здивувати. Видання Independent розповідає про 12 незвичайних різдвяних традицій з різних країн світу.
Німеччина та Австрія - Крампус
В австро-баварському альпійському фольклорі Крампус - це страшний друг Діда Мороза, міфічна потвора, волохата, з копитами і великими рогами, яка карає неслухняних дітей. Щороку 5 грудня в багатьох містах Німеччини й Австрії відбувається фестиваль під назвою Krampusnacht, під час якого часто відбуваються паради, де сотні людей вбираються в костюми Крампуса і ганяються один за одним вулицями.
Каталонія - колоди, що випорожнюються
За два тижні до Різдва з невеликого поліна створюють усміхнену істоту і ставлять на обідній стіл. Щодня поліно "годують" фруктами, горіхами і солодощами, а напередодні Різдва його б'ють палицями, щоб воно "звільнилося" від своїх ласощів.
Каракас - поїздка на роликах до церкви
У Каракасі, столиці Венесуели, протягом усього святкового періоду люди приїжджають на ранкові церковні служби на роликових ковзанах. Дороги навіть перекривають, особливо зранку у період між 16 грудня і до Різдва.
Японія - вечеря в KFC
Різдво в Японії не є національним святом, але це не заважає великій кількості людей відзначати це свято. І багато японців на традиційну різдвяну вечерю відвідують ресторани KFC. повідомляється, що тиждень перед 25 грудня є найприбутковішим у році в Японії для цієї мережі.
Португалія - поминання померлих
У Португалії Різдво - це ще й час поминання: напередодні Різдва (а інколи й у різдвяний ранок) сім'ї відводять додаткові місця за обіднім столом для померлих родичів. Ця практика називається consoda і вважається, що вона приносить родині удачу.
Чехія - метання взуття
На Різдво чеські жінки використовують хитромудрий трюк, щоб передбачити своє любовне життя на наступний рік. Незаміжні жінки стоять спиною до вхідних дверей і кидають туфлі через плече. Якщо туфелька приземляється носком у бік дверей, то, цілком можливо, жінка вийде заміж у найближчі 12 місяців.
Норвегія - ховайте свої мітли
У Норвегії вважається, що переддень Різдва збігається з приходом злих духів і відьом. Щоб захистити себе, сім'ї перед сном ховають усі свої мітли та швабри.
Україна - павутина на деревах
В Україні, особливо в західних регіонах, різдвяні ялинки традиційно прикрашають "дощиком", що символізує павутину. Цей звичай, який, як кажуть, приносить удачу, бере початок у старій казці про бідну жінку, яка не могла дозволити собі прикрасити ялинку. Прокинувшись різдвяного ранку, вона виявила, що павук вкрив її блискучою павутиною.
Гренландія - китова шкіра на вечерю
Один із різдвяних делікатесів Гренландії - маттак - сира китова шкіра з підшкірним жиром. Інший - ківіак, коли аука (маленького птаха) загортають у тюленячу шкіру, закопують на кілька місяців, а потім з'їдають після розкладання.
Індія - прикраса мангових дерев
Цей день в Індії відзначають опівнічною месою і врученням подарунків, але через брак ялин або сосен замість них прикрашають бананові та мангові дерева.
Скандинавія - йольські кози
Традиційний символ скандинавського Різдва, Йольського козла вважали духом, який з'являвся перед початком святкового сезону, щоб простежити за правильністю проведення урочистостей. У пізніші століття коза стала грати роль дарувальника подарунків, а потім її замінив Дід Мороз. У наші дні маленькі кізоньки, зроблені з соломи, є популярною ялинковою прикрасою у всій Скандинавії.
Словаччина - кидання пудингу
У Словаччині традиція різдвяної вечері полягає в тому, що найстарший член сім'ї кидає трохи пудингу (зазвичай приготованого з молока, хліба, макових зерен і чогось солодкого) у стелю. Кількість пудингу, яка потрапляє у стелю, вказує на удачу, яку всі отримають у прийдешньому році.
Раніше УНІАН розповідав про дев'ять традиційних різдвяних страв з усього світу, якими ви можете надихнутися для своєї святкової вечері. Серед них є як усім відомі, як-от індичка та штоллен, так і незвичні - креветки та навіть екзотичні фрукти.