У різних країнах світу є свої різдвяні "особливості", які можуть неабияк здивувати.

Різдво відзначають по всьому світу, і поряд зі стандартними і всім знайомими традиціями - прикрашанням ялинки і врученням подарунків, у різних країнах світу є свої різдвяні "особливості", які можуть неабияк здивувати. Видання Independent розповідає про 12 незвичайних різдвяних традицій з різних країн світу.

Німеччина та Австрія - Крампус

В австро-баварському альпійському фольклорі Крампус - це страшний друг Діда Мороза, міфічна потвора, волохата, з копитами і великими рогами, яка карає неслухняних дітей. Щороку 5 грудня в багатьох містах Німеччини й Австрії відбувається фестиваль під назвою Krampusnacht, під час якого часто відбуваються паради, де сотні людей вбираються в костюми Крампуса і ганяються один за одним вулицями.

Каталонія - колоди, що випорожнюються

За два тижні до Різдва з невеликого поліна створюють усміхнену істоту і ставлять на обідній стіл. Щодня поліно "годують" фруктами, горіхами і солодощами, а напередодні Різдва його б'ють палицями, щоб воно "звільнилося" від своїх ласощів.

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Каракас - поїздка на роликах до церкви

У Каракасі, столиці Венесуели, протягом усього святкового періоду люди приїжджають на ранкові церковні служби на роликових ковзанах. Дороги навіть перекривають, особливо зранку у період між 16 грудня і до Різдва.

Японія - вечеря в KFC

Різдво в Японії не є національним святом, але це не заважає великій кількості людей відзначати це свято. І багато японців на традиційну різдвяну вечерю відвідують ресторани KFC. повідомляється, що тиждень перед 25 грудня є найприбутковішим у році в Японії для цієї мережі.

Португалія - поминання померлих

У Португалії Різдво - це ще й час поминання: напередодні Різдва (а інколи й у різдвяний ранок) сім'ї відводять додаткові місця за обіднім столом для померлих родичів. Ця практика називається consoda і вважається, що вона приносить родині удачу.

Чехія - метання взуття

На Різдво чеські жінки використовують хитромудрий трюк, щоб передбачити своє любовне життя на наступний рік. Незаміжні жінки стоять спиною до вхідних дверей і кидають туфлі через плече. Якщо туфелька приземляється носком у бік дверей, то, цілком можливо, жінка вийде заміж у найближчі 12 місяців.

Норвегія - ховайте свої мітли

У Норвегії вважається, що переддень Різдва збігається з приходом злих духів і відьом. Щоб захистити себе, сім'ї перед сном ховають усі свої мітли та швабри.

Україна - павутина на деревах

В Україні, особливо в західних регіонах, різдвяні ялинки традиційно прикрашають "дощиком", що символізує павутину. Цей звичай, який, як кажуть, приносить удачу, бере початок у старій казці про бідну жінку, яка не могла дозволити собі прикрасити ялинку. Прокинувшись різдвяного ранку, вона виявила, що павук вкрив її блискучою павутиною.

Гренландія - китова шкіра на вечерю

Один із різдвяних делікатесів Гренландії - маттак - сира китова шкіра з підшкірним жиром. Інший - ківіак, коли аука (маленького птаха) загортають у тюленячу шкіру, закопують на кілька місяців, а потім з'їдають після розкладання.

Індія - прикраса мангових дерев

Цей день в Індії відзначають опівнічною месою і врученням подарунків, але через брак ялин або сосен замість них прикрашають бананові та мангові дерева.

Скандинавія - йольські кози

Традиційний символ скандинавського Різдва, Йольського козла вважали духом, який з'являвся перед початком святкового сезону, щоб простежити за правильністю проведення урочистостей. У пізніші століття коза стала грати роль дарувальника подарунків, а потім її замінив Дід Мороз. У наші дні маленькі кізоньки, зроблені з соломи, є популярною ялинковою прикрасою у всій Скандинавії.

Словаччина - кидання пудингу

У Словаччині традиція різдвяної вечері полягає в тому, що найстарший член сім'ї кидає трохи пудингу (зазвичай приготованого з молока, хліба, макових зерен і чогось солодкого) у стелю. Кількість пудингу, яка потрапляє у стелю, вказує на удачу, яку всі отримають у прийдешньому році.

Раніше УНІАН розповідав про дев'ять традиційних різдвяних страв з усього світу, якими ви можете надихнутися для своєї святкової вечері. Серед них є як усім відомі, як-от індичка та штоллен, так і незвичні - креветки та навіть екзотичні фрукти.

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