Місцеві жителі бояться, що приїжджі росіяни відберуть у них роботу.

Кабінет міністрів Таїланду 16 жовтня 2023 року продовжив термін перебування громадян Росії в країні по безвізового режиму з 30 до 90 днів, проте це рішення викликало суперечливі реакції серед місцевих жителів.

Як пише Bangkok Post, у той час як великі туроператори в курортному південному регіоні країни вважають, що така політика призведе до збільшення їх доходів від росіян, місцеві жителі стурбовані можливим припливом нелегальних робітників.

Як заявив колишній президент Ради з туризму Чонбуріта виконавчий директор групи Sunshine Hotels and Resorts Танет Супорнсахасрунгсі, продовження терміну перебування в країні може привернути більше росіян, які мають намір нелегально працювати в Таїланді, що вплине на місцевих жителів, які працюють у сфері туризму, наприклад, гідами і водіями.

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Крім того, він побоюється, що іноземні компанії також будуть використовувати цю політику, наймаючи замість місцевих жителів більше власних працівників з російськими паспортами.

Росіяни в Таїланді

Таїланд давно вважається одним з улюблених місць росіян для зимівлі та віддаленої роботи, а з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року кількість релокантів з РФ в країні помітно зросла.

Одночасно зросла і кількість конфліктних ситуцій між росіянами і українцями, які проживають або відпочивають в Таїланді. Так, відома російська телеведуча і блогерка Дана Борисова, яка активно підтримує агресивну політику Кремля, поскаржилася, що на одному з тайських курортів українка жбурнула в неї тарілку.

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