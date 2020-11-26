В планах на наступний рік у SkyUp Airlines чимало нових напрямків.

Український лоукостер SkyUp Airlines оголосив літню програму польотів на літо 2021 року.

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Як повідомляється на сторінці авіаперевізника у Facebook, загалом у планах 21 країна та 60 напрямків - від континентальної Європи до Близького Сходу. Квитки вже доступні для бронювання на сайті SkyUp.

Зокрема, влітку 2021 року SkyUp Airlines літатиме до:

Албанія (Тирана)

Болгарія (Бургас, Варна)

Вірменія (Єреван)

Греція (Закінтос, Іракліон, Корфу, Кос, Родос)

Грузія (Батумі)

Данія (Копенгаген)

Ізраїль (Тель-Авів)

Іспанія (Аліканте, Барселона, Малага, Пальма-де-Майорка, Тенеріфе)

Італія (Больнья, Катанія, Ламеція-Терме, Мілан/Бергамо, Неаполь, Рим, Ріміні)

Йорданія (Амман)

Кіпр (Ларнака)

Німеччина (Берлін)

ОАЕ (Дубай)

Польща (Варшава, Гданськ)

Португалія (Лісабон)

Сербія (Белград)

Словаччина (Братислава)

Туреччина (Стамбул)

Франція (Ліон, Ніцца, Париж/Бове)

Чехія (Пардубіце, Прага)

Швеція (Стокгольм)

Вилітатимуть рейси з Києва (більшість із зазначених), а також Запоріжжя, Львова, Одеси та Харкова.

Зазначимо, літня навігація зазвичай починається наприкінці березня та закінчується наприкінці жовтня.

При цьому слід мати на увазі, що через пандемію коронавірусу чимало із зазначених країн наразі залишаються закритими для українських туристів, і чи відкриють їх до березня, поки невідомо.

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Автор: Марина Григоренко