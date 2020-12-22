Музичні заходи також заборонені, оскільки після 22:00 музика повинна бути вимкнена.

У готелях Туреччини заборонили проведення розважальних заходів на Новий рік.

Читайте такожУ 2020 році Туреччину відвідали близько мільйона українцівПро це повідомляє прес-служба поліції Туреччини. У поліції зазначили, що перед Новим роком почала з'являтися реклама новорічних заходів за участю ведучих, музичними групами. Згідно з карантинними обмеженнями, це заборонено в країні.

Правоохоронці нагадали, що в Туреччині під час карантину забороняється: святкування Нового року в готелях і ресторанах при них. Йдеться про бали, розважальні програми з ведучими та музикантами, вечірки, шоу та гала-вечері. У повідомленні наголошується, що в ході таких заходів важко зберігати соціальну дистанцію.

Також було заборонено рекламувати подібні заходи і продавати тури на них.

Музичні заходи також заборонені, оскільки після 22:00 музика повинна бути вимкнена. Ні за яких умов її робота дозволена не буде.

Крім того, будуть вжиті заходи, щоб клієнти, що зупинилися в готелях / об'єктах розміщення, не збиралися в натовпи. Особлива увага цьому питанню буде приділятися під час їжі. Аудиторська діяльність за виконанням цих заходів буде посилена.

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Автор: Ірина Погоріла