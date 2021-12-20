Для в'їзду до Румунії тепер необхідно заповнити спеціальну цифрову анкету.

Відсьогодні всім людям, які прямують до Румунії, необхідно заповнити цифрову анкету.

Про це повідомила прес-служба Державної прикордонної служби України.

"Інформуємо, що від сьогодні, з 20 грудня, всім особам, які прямують до Румунії, необхідно заповнити цифрову анкету. Ця анкета є інструментом направленим на боротьбу з поширенням коронавірусної інфекції. На основі анкетних даних співробітники управління з громадського здоров’я Румунії зможуть легше ідентифікувати та зв’язатися з особами, які контактували під час подорожі з громадянином, який інфікований вірусом SARS-CoV-2", - йдеться в повідомленні.

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В анкеті вказується ім'я та прізвище, ідентифікаційні та контактні дані особи, країна, область та населений пункт, із якого вона подорожує до Румунії, включаючи транзит; населений пункт та адреса прибуття до Румунії; транспортний засіб, на якому подорожує до Румунії; дата в'їзду в Румунію; дані неповнолітніх осіб, якщо є.

Анкету заповнюють усі особи, що слідують до Румунії будь-яким сполученням.

Цифрову анкету можливо сформувати в електронному вигляді за посиланням.

Окрім цього, на сайті уряду Румунії зазначено, що особи, які прибувають в пункти пропуску цієї країни без анкети, будуть зобов’язані заповнити її протягом 24 годин. За відмову від її заповнення передбачено штраф від 2 до 3 тисяч леїв.

Як повідомляв УНІАН, у зв'язку з поширенням штаму коронавірусу "Омікрон" уряд Італії з 16 грудня відніс Україну до переліку країн списку Е, що передбачає заборону на необов’язкові поїздки громадян України, у тому числі з метою туризму.

Окрім цього, Польща та Фінляндія посилили обмеження на в’їзд осіб, які в'їжджають з-поза меж Європейського Союзу, у тому числі з України.

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Автор: Леся Лещенко