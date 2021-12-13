За один такий рейс горе-"бізнесмени" можуть заробити 100-150 євро.

Закарпатські контрабандисти незаконно доставили цигарки до Румунії, перейшовши через гору Менчул, висота якої складає 1998 метрів. За одну таку гірську мандрівку вони одержують 100-150 євро.

Відео незаконного "рейсу" опублікував у себе в Telegram журналіст Віталій Глагола.

За його словами, цей відеозапис йому на умовах анонімності особисто передав один із контрабандистів.

Читайте такожПрикріпили до себе понад 150 банок з делікатесом: на кордоні України затримали контрабандистів (фото)"Мені вдалося отримати ексклюзивне відео проходу через Карпати до Румунії закарпатських "цигаркових контрабандистів". Відео знято 12 грудня. Його мені анонімно надав один із таких контрабандистів", – зазначив Глагола.

На відеоролику видно, як кілька контрабандистів несуть великі коробки з цигарками через гору Менчул. Вона всього на 63 метри нижча за найвищу гору України – Говерлу (2 061 метр). Вершина знаходиться на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Як зазначив журналіст, маршрут починається у селі Ділове, що знаходиться за 190 км від Ужгорода. Далі – перехід через Менчул до Румунії та повернення тим самим шляхом.

Щотижня контрабандисти здійснюють 3-4 ходки, заробляючи таким чином близько 1 200-2 400 євро на місяць.

Як повідомляв УНІАН, під Одесою контрабандисти "проклали" трубу через водосховище для перекачування спиртного. Поліетиленовий шланг зловмисники проклали під землею та водою.

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Автор: Марта Гичко