Напередодні Данія анонсувала випуск першої версії такого паспорту до кінця лютого.

Уряд Швеції у четвер заявив, що має намір затвердити до літа цифровий «паспорт вакцин проти коронавірусу», проте за умови, що до цього часу застосування цього документу відрегулюють за міжнародними стандартами.

Про це повідомляє Reuters.

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Країни разом з профільними фахівцями вивчають можливість запровадження вказаних сертифікатів як захід протидії поширення COVID-19.

«Коли Швеція й сусідні країни почнуть відкриватися, сертифікати з вакцинації, імовірно, вимагатимуть під час поїздок і, можливо, для участі в публічних заходах», – заявив шведський міністр з цифровізації Андерс Ігеман.

Напередодні Данія анонсувала випуск першої версії такого паспорту до кінця лютого.

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Автор: УНІАН