Eurowings літатиме з Києва до Дюссельдорфа / фото ua.depositphotos.com
Німецький лоукостер Eurowings з 1 вересня 2021 року почне виконувати польоти за маршрутом Дюссельдорф – Київ.
Про це повідомляє прес-служба Міжнародного аеропорту "Бориспіль".
Читайте такожРейс Ryanair вилетів з Борисполя без 13 пасажирів: групу дітей залишили в аеропорту
Зазначається, що авіакомпанія виконуватиме рейси за напрямком Дюссельдорф – Київ - Дюссельдорф тричі на тиждень: щопонеділка, щосереди та щоп'ятниці.
Німецький лоукостер здійснює польоти на сучасних літаках Airbus A319.
Eurowings є одним з дочірніх підрозділів авіаційного холдингу Lufthansa Group.
Вас також можуть зацікавити новини