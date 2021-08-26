Авіакомпанія виконуватиме рейси за напрямком Дюссельдорф - Київ - Дюссельдорф тричі на тиждень.

Німецький лоукостер Eurowings з 1 вересня 2021 року почне виконувати польоти за маршрутом Дюссельдорф – Київ.

Про це повідомляє прес-служба Міжнародного аеропорту "Бориспіль".

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Зазначається, що авіакомпанія виконуватиме рейси за напрямком Дюссельдорф – Київ - Дюссельдорф тричі на тиждень: щопонеділка, щосереди та щоп'ятниці.

Німецький лоукостер здійснює польоти на сучасних літаках Airbus A319.

Eurowings є одним з дочірніх підрозділів авіаційного холдингу Lufthansa Group.

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Автор: Ганна Бредіхіна