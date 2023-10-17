На Майорці та Ібіці продовжують роздумувати над тим, як позбутися любителів галасливих алко-тусовок.

На популярних серед туристів іспанських островах Майорка та Ібіца, які вже не перший рік намагаються приборкати буйних п'яних туристів, вирішили вжити ще більш радикальні заходи.

Як пише Mirror, уряд Балеарських островів має намір прийняти новий закон, який дозволить депортувати найближчим доступним рейсом з подальшою забороною на в'їзд іноземних гостей, що порушують норми поведінки.

Таким чином місцева влада хоче захистити спокій місцевих жителів, які втомилися від галасливих туристів, а також створити пріоритетні умови для сімейних туристів, які шукають більш спокійного відпочинку.

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Разом з тим, ініціатори нововведень побоюються, що спроби уряду Балеарських островів внести в "чорний список" антисоціальних туристів можуть зіткнутися з законодавством ЄС про вільне пересування в тих випадках, коли відпочиваючі є вихідцями з країн-членів ЄС.

Як Майорка бореться з буйними туристами

Раніше влада одного з міст на Майорці вирішила ввести штрафи в розмірі 900 євро для туристів, що стрибають з причалу в воду, після низки трагічних інцидентів.

Також влада Майорки ще у 2022 році заявляла про плани скоротити кількість туристів, які приїжджають на відпочинок. Щоб регулювати туристичні потоки, на курорті планували встановити нові більш жорсткі ліміти на кількість доступних для туристів варіантів розміщення.

Тим часом, деякі місцеві ресторани почали вводити дрес-код, щоб відсіяти погано одягнених туристів.

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