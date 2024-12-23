Це історичне місце знамените приголомшливими краєвидами і традиціями, але за цим красивим фасадом ховається темна історія мафії.

Стародавнє селище Ганджі розташоване в горах Сицилії. І, хоча в нього багата історія, туристи дізналися про нього лише 10 років тому.

Але, незважаючи на визнання, Ганджі не отримало вигоду з туризму так, як інші прибережні міста, оскільки кількість місцевих жителів скоротилася на 10 тис. осіб через відтік молоді, яка переїхала до мегаполісів, таких як довколишній Палермо, пише Express.

Це красиве селище також щороку приваблює туристів своїм традиційним масштабним живим різдвяним вертепом. Театралізована мандрівка, що відправляє глядачів із Назарету до Вифлеєму за участю близько 200 акторів, вперше відбулася 2008 року і відтоді зростала в масштабах і розмаїтті.

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Крута геолокація селища, що піднімається на 1000 м над рівнем моря, також пропонує приголомшливі види на Етну, найбільший діючий вулкан у Європі.

Однак у Ганджі не завжди панувала ідилія. Насправді, тут колись мешкала мафія.

Його варто відвідати з цих причин, а також через його численні культурні пам'ятки - з меморіальною дошкою на місцевій площі, що віддає данину поваги "жертвам мафії", та гастрономічні фестивалі, включно з Memorie e Tradizioni, де місцеві торговці продають свої товари.Тут також представлений широкий вибір традиційної їжі, включно з класичною піцою і пастою, а також кальцоне, рожном, аранчіні і печиво мастакутте, приготовані з борошна, цукру і соку опунції.

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