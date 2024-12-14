Це місто стане справжнім відкриттям навіть для найдосвідченіших туристів. Багато хто зовсім не знає про його існування.

Італія - одна з найпопулярніших серед туристів країн. Вона має приголомшливу культурну спадщину, стародавні пам'ятники, першокласну кухню і мистецтво, озера, пляжі і, звісно ж, гори та химерні прибережні міста.

Однак експерти з подорожей назвали найкращим напрямком для подорожей Італією у 2025 році зовсім непопулярний серед туристів, пише Traveloffpath. Це чудові італійські Доломітові Альпи, особливо місто, де всі говорять німецькою.

Експерти поставили на перше місце місто в Південному Тіролі, яке невідоме більшості навіть досвідчених туристів. Це місто Бріксен, яке вражає неперевершеною природною красою, змішаними культурами та вічними вулицями.

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Бріксен - це затишна база для дослідження Доломітових Альп, які часто залишаються в тіні нескінченного списку популярніших пам'яток і напрямків в Італії.

Але це історичне місто давно мало опинитися в центрі уваги як одне із найретельніше охоронюваних секретів країни. Воно сповнене історичними пам'ятками, багате на неперевершену кухню і захопливі походи.

Незважаючи на те, що Бріксен захований у підніжжі Доломітових Альп, до нього відносно легко дістатися поїздом або вилетіти з Больцано.

По всьому регіону безліч дивовижних замків, але Кастель-Турес - той, який не можна пропустити, оскільки пропонуються екскурсії, що демонструють його відмінно збережену середньовічну історію й атмосферу.

Те ж саме стосується виноробень. Там є з чого вибрати, але високо оцінений Бургерхоф, можливо, пропонує найкращі краєвиди та апартаменти на території.

Однак, щоб насолодитися цим усім, туристам знадобиться "гостьова перепустка", щоб можна було ходити самим Бріксеном і навколишніми селами. Ця перепустка також дає право відвідувати басейн Acquarena. Це громадський басейн на тлі приголомшливих пейзажів.

Видання зазначило, що особливо Бріксен сподобається тим, хто любить Італію, але втомився від переповнених туристами міст і перебуває в гонитві за незвіданими місцями. У Бріксені якраз немає туристичних натовпів, зате є оновлені готелі, розташовані в багатовікових будинках.

Інші новини туризму

Туристичний експерт Стівен Пурдхем пропонує поміняти Санторіні на менш відому, але не менш красиву південно-італійську провінцію Апулія, яка до того ж має схожий клімат. "В Італії Апулія залишається менш відвідуваною порівняно з іншими італійськими узбережжями, такими як узбережжя Амальфі, але вона не менш вражаюча", - сказав Стівен.

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