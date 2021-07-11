Рейс вже переносили кілька разів.

У столичному аеропорту "Бориспіль" через тривалу затримку рейсу Київ-Батумі "застрягли" пасажири.

Відео з аеропорту опубліковані на сторінці "Київ Оперативний" в Facebook.

"У Борисполі зараз досить гаряче. Рейс #YE215 "Бориспіль-Батумі" переносили з 07:30 вже кілька разів. Телефони компанії YanAir спочатку мовчали, а тепер взагалі поза зоною доступу... ситуація дуже загострюється - пасажири налаштовані вийти на злітну смугу і самостійно пошукати свій літак", - йдеться в повідомленні.

На опублікованих відео можна помітити поліцейських, які знаходяться в терміналі.

За наявною інформацією, перевізник також не віддає пасажирам багаж - через те, що "ніхто не знає, де він".

У довідковій службі аеропорту виданню "РБК-Україна" підтвердили інформацію про затримку рейсу.

"За наявною інформацією, рейс YE215, який повинен був вилітати о 07:30, за останньою інформацією авіакомпанії, повинен вилетіти о 23:00", - повідомили в аеропорту. Причини перенесення рейсу в довідковій не знають.

При цьому на онлайн-табло "Борисполя" можна побачити, що рейс YE215 авіакомпанії YanAir, запланований на 7:30 11 липня, очікується о 12:00 цього ж дня.

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Автор: Юрій Годован