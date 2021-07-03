Словаччина змінила порядок пропуску іноземців на свою територію.
Як повідомляє Державна прикордонна служба, відповідно до наданої інформації, особи, які в’їжджають на територію Словаччини з держави, яка входить до «червоного» списку (зокрема, з України), зобов’язані попередньо зареєструватися на веб-сайті.
Подорожнім радять зробити це до прибуття на територію Словаччини, оскільки у пунктах пропуску неможливо зареєструватися через слабке інтернет-покриття. Доступу до Wi-Fi на території словацьких пунктів пропуску немає.
Читайте такожЗеленський обговорив з прем'єром Словаччини наслідки запуску "Північного потоку-2"
Зазначене стосується також тих, хто в’їжджає на територію Словаччини потягом через пункт пропуску «Чоп (Страж) – Чієрна-над-Тісоу». Особу, яка прибуває на територію Словаччини потягом і не виконує умови в’їзду (не зареєстрована на https://korona.gov.sk/ehranica), не буде пропущено, а її повернення на територію України буде ускладнене через графік руху потягів.
Також словацькі колеги інформують, що з 19:00 (середньоєвропейського часу) 5 липня 2021 року у громадян ЄС при в’їзді на територію Словаччини перевірятимуть цифрові COVID-картки (через мобільний додаток). Такі картки видаються громадянам ЄС як сертифікати про щеплення, проведення тесту (антиген, ПЛР) або подолання захворювання на COVID-19.
Вас також можуть зацікавити новини
- Поїздка в Європу: на що треба звернути увагу при отриманні covid-сертифіката
- Україна посилила контроль через штам "Дельта": в'їзд з чотирьох країн лише з тестами
- В Україні запустили чат-бот з інформацією для подорожей за кордон
Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.