Громадяни країн, віднесених ЄС до зони підвищеного епідемічного ризику, перед в’їздом до Словаччини мають реєструватися.

Словаччина змінила порядок пропуску іноземців на свою територію.

Як повідомляє Державна прикордонна служба, відповідно до наданої інформації, особи, які в’їжджають на територію Словаччини з держави, яка входить до «червоного» списку (зокрема, з України), зобов’язані попередньо зареєструватися на веб-сайті.

Подорожнім радять зробити це до прибуття на територію Словаччини, оскільки у пунктах пропуску неможливо зареєструватися через слабке інтернет-покриття. Доступу до Wi-Fi на території словацьких пунктів пропуску немає.

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Зазначене стосується також тих, хто в’їжджає на територію Словаччини потягом через пункт пропуску «Чоп (Страж) – Чієрна-над-Тісоу». Особу, яка прибуває на територію Словаччини потягом і не виконує умови в’їзду (не зареєстрована на https://korona.gov.sk/ehranica), не буде пропущено, а її повернення на територію України буде ускладнене через графік руху потягів.

Також словацькі колеги інформують, що з 19:00 (середньоєвропейського часу) 5 липня 2021 року у громадян ЄС при в’їзді на територію Словаччини перевірятимуть цифрові COVID-картки (через мобільний додаток). Такі картки видаються громадянам ЄС як сертифікати про щеплення, проведення тесту (антиген, ПЛР) або подолання захворювання на COVID-19.

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Автор: Вікторія Токарєва