Тепер в країні не визнаються тканинні маски – дозволяються тільки медичні маски та респіратори класу захисту FFP2.

Словенія з 8 листопада 2021 року знову посилила карантинні обмеження.

Як повідомляє Балканський оглядач, з цього дня в країні не визнаються тканинні маски – дозволяються тільки медичні маски та респіратори класу захисту FFP2.

При цьому ресторани, бари та кафе зможуть працювати лише з 5:00 до 22:00, і обслуговувати тільки відвідувачів за столиками. Не дозволяється діяльність закладів громадського харчування, що пропонують танцювальну музику або розважальну програму.

Дискотеки та нічні клуби тимчасово зачиняються.

Читайте такожВ МЗС пояснили, за яких умов українці сможуть подорожувати до ЄС після вилучення України із "зеленого списку"Водночас, як і раніше, для відвідування громадських місць словенцям потрібен документ PCT (перехворіли, щеплені, тестовані), в якому має міститися інформація про повну вакцинацію, негативний результат тесту на коронавірус або довідка про одужання, термін якої не перевищує шести місяців. З 8 листопада це правило стосується не тільки дорослих, але і підлітків з 12 років, а не з 15, як було раніше.

Громадські заходи, збори, урочистості, весілля тимчасово заборонені. Дозволяються зібрання лише членів сім'ї або членів одного домогосподарства.

Релігійні заходи дозволяється проводити за умови, що учасники мають документ PCT, носять маски та відстань між ними 1,5 метра.

На культурно-спортивних заходах в приміщенні відвідувачі мають дотримуватися дистанції, а заповнюваність залів і трибун не повинна перевищувати 50%.

Крім того, з 15 листопада учні та студенти повинні тричі на тиждень проходити швидкі тести на антигени в школах. Експрес-тести будуть фінансуватися з бюджету, тому вони будуть безкоштовними.

За даними на 6 листопада, в Словенії було виявлено 3662 випадків зараження COVID-19. Загалом кількість активних випадків становить 35,2 тисячі. В лікарнях перебуває 748 хворих на коронавірус, з них 175 – у реанімації. Населення Словенії становить 2,1 мільйона осіб. Повністю щеплені 1 124 168 мешканців країни.

Правила в'їзду до Словенії для українців

Наразі українці можуть подорожувати до Словенії за умови виконання однієї з умов:

нявність сертифікату вакцинації (у додатку "Дія", паперовий з порталу "Дія" з QR-code або "жовтий сертифікат") – визнаються усі вакцини, які використовуються в Україні

негативний результат ПЛР-тесту, зробленого протягом 72 годин до в'їзду

негативний експрес-тест, зроблений не довше, ніж за 48 години до в’їзду

довідка про позитивний результат ПЛР-тесту не раніше 10 днів, але не довше ніж 180 днів

Як повідомляв УНІАН, посли країн Європейського союзу на засіданні 5 листопада 2021 року все ж вирішили виключити Україну з країн "зеленого" списку для подорожей в умовах пандемії.

Автор: Марина Григоренко