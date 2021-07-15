Для відпочинку у цій країні українці мають надати негативний тест на коронавірус, або паспорт про повний курс вакцинації.

Словенія дозволила в’їзд туристам з України, які були повністю вакциновані, мають негативний ПЛР-тест або довідку про одужання від коронавірусу.

Відповідна інформація розміщена на мапі МЗС, яка інформує про режим в’їзду для українців до країн світу.

Для українців в’їзд дозволений за умови надання негативного тесту на COVID-19 методом ПЛР (за 72 години до перетину кордону) або негативного експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2 (не більше як за 48 годин до перетину кордону), або сертифікату про щеплення від COVID-19.

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Словенія визнає як затверджені в Євросоюзі вакцини Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson and Johnson, так і не затверджені китайські вакцини Covishield, CoronaVac, Sinopharm, а також російський "Спутник V", передає "Європейська правда".

Відкриття кордонів для українських туристів

14 липня посли ЄС затвердили рішення включити Україну в перелік третіх країн, з яких дозволений в’їзд.

Естонія, Австрія та Нідерланди дозволили в'їзд вакцинованим українцям з туристичною метою, а перед цим аналогічне рішення ухвалила Німеччина.

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Автор: Ірина Погоріла