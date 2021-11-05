Голова МЗС Дмитро Кулеба зауважив, що виключення України з "зеленого" списку не означає повного закриття кордонів ЄС для українців.

Посли країн Європейського союзу на засіданні 5 листопада 2021 року все ж вирішили виключити Україну з країн "зеленого" списку для подорожей в умовах пандемії.

Про це повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк у мікроблозі Twitter.

"Посли ЄС сьогодні вранці вирішили виключити Україну з рекомендованого ЄС зі списку безпечних для подорожей країн в умовах COVID-19. Рішення буде офіційно оформлено на початку наступного тижня", – повідомив Йозвяк.

Водночас на це повідомлення у своєму Twitter оперативно відреагував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який зауважив, що це ще не означає повного закриття кордонів ЄС для мандрівників з України.

Читайте такожУ Німеччині коронавірус другий день поспіль б’є рекорди: за добу понад 37 тисяч нових COVID-випадків"Після виключення України з "зеленого" списку ЄС тотального закриття кордонів Євросоюзу не буде. Це рекомендація, а фінальні рішення ухвалюватиме кожна окрема країна ЄС. МЗС України активно працює з партнерами, аби зберегти максимальну свободу подорожей для українців", – підкреслив голова МЗС.

Нагадаємо, розмови про те, що Європейський союз виключить Україну з "зеленого" списку країн для подорожей, ведуться з початку жовтня цього року, коли як в нашій країні, так і по всьому ЄС почала різко погіршуватися ситуація з коронавірусом. Втім, близько місяця Україні вдавалася втримуватися в цьому списку.

Тим не менш, низка країн Європи почала посилювати умови в'їзду для громадян України ще на початку жовтня. Приміром, з 11 жовтня Франція і Німеччина закрилися для невакцинованих українців. З 30 жовтня для туристів з України закрилася Болгарія.

Натомість Данія 27 жовтня навпаки спростила умови в'їзду для українців у період пандемії коронавірусу.

Автор: Марина Григоренко