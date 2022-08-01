Мандрівник, що летів з Балі в Австралію, не врахував, що в пункті призначення діють жорсткі карантинні норми через спалах ящуру в Індонезії.

Турист, який подорожував на літаку з Балі (Індонезія) до Австралії, яка зовсім нещодавно скасувала всі ковідні обмеження, був оштрафований приблизно на 1874 долари США за провезення в багажі двох бургерів з McDonald's.

Про це пише CNN Travel.

Повідомляється, що після того, як службова собака внюхала у горе-туриста в багажі незадекларовані бургери McMuffin з яйцем і яловичими ковбасками і круассан з шинкою, які зазвичай бувають в ранковому меню в ресторанах швидкого харчування McDonald's, він був оштрафований на 2664 австралійських долара.

Враховуючи, що зазвичай один бургер McMuffin коштує близько 2 доларів, а круассан в Mcdonald's обходиться приблизно в 1 долар, мандрівникові довелося переплатити за сніданок колосальну суму. Більше того, він навіть не зміг його з'їсти, адже продукти забрали на перевірку.

Річ у тім, що буквально за кілька днів до злощасного польоту австралійська влада ввела нові жорсткі правила біобезпеки після того, як спалах ящура в Індонезії поширився на популярне серед австралійських туристів Балі.

Тоді ж влада Австралії видали наказ, в якому попередила, що в аеропортах будуть особливо ретельно перевіряти пасажирів, які перебувають в країну з Індонезії. У разі відмови від проходження перевірки або виявлення заборонених продуктів загрожували штрафом або навіть відмовою у в'їзді, якщо порушником виявиться іноземець.

Відзначимо, ящур відносно нешкідливий для людини, проте небезпечний для парнокопитних тварин, в деяких випадках він призводить до їхньої смерті. Хвороба може переноситися живими тваринами, в м'ясних і молочних продуктах, а також на одязі, взутті та навіть багажі людей, що контактували із зараженими тваринами.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Mcdonald's засмутили українців звістками, що мережа ресторанів поки не планує відновлювати роботу в Україні в серпні 2022 року.