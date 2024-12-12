Португальський острів Мадейра визнали найкращим місцем Європи для того, щоб провести новорічну ніч з 2024 на 2025 рік. Примітно, що середні температури в грудні-січні там становлять 16-17 градусів тепла і в цей час часто світить сонце, а снігу на Новий рік взагалі не буває.
Рейтинг представив впливовий туристичний портал Europe's Best Destinations, який до цього назвав різдвяний ярмарок у польському Гданську найкращим у Європі 2024 року.
"На Мадейрі влаштовують одні з найкращих новорічних феєрверків у світі. Часто зване європейськими Гаваями, це приголомшливе місце є яскравим гобеленом смаків, кольорів, захопливих пейзажів, автентичних ярмарків і вишуканих вин, пропонуючи унікальні враження, які зачаровують кожного мандрівника", – кажуть автори топа.
Зазначається, що Різдво та Новий рік на Мадейрі святкують з великим ентузіазмом, а місцева влада виділяє чималі кошти на те, щоб створити там неймовірну святкову атмосферу.
12 найкращих місць Європи, щоб зустріти Новий рік 2025
- Мадейра, Португалія
- Марбелья, Іспанія
- Пловдив, Болгарія
- Відень, Австрія
- Батумі, Грузія
- Фуертевентура, Канарські острови, Іспанія
- Регіон Шампань, Франція
- Куршевель, Франція
- Ешторіл, Португалія
- Острів Устика, Сицилія, Італія
- Порту-Санту, Португалія
- Ніцца, Франція
Зазначимо, раніше УНІАН.Туризм розповідав, де українці можуть провести Новий рік 2025 як в Україні, так і за кордоном.
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