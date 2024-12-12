Зокрема, на Мадейрі влаштовуються одні з найкращих новорічних феєрверків у світі.

Португальський острів Мадейра визнали найкращим місцем Європи для того, щоб провести новорічну ніч з 2024 на 2025 рік. Примітно, що середні температури в грудні-січні там становлять 16-17 градусів тепла і в цей час часто світить сонце, а снігу на Новий рік взагалі не буває.

Рейтинг представив впливовий туристичний портал Europe's Best Destinations, який до цього назвав різдвяний ярмарок у польському Гданську найкращим у Європі 2024 року.

"На Мадейрі влаштовують одні з найкращих новорічних феєрверків у світі. Часто зване європейськими Гаваями, це приголомшливе місце є яскравим гобеленом смаків, кольорів, захопливих пейзажів, автентичних ярмарків і вишуканих вин, пропонуючи унікальні враження, які зачаровують кожного мандрівника", – кажуть автори топа.

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Зазначається, що Різдво та Новий рік на Мадейрі святкують з великим ентузіазмом, а місцева влада виділяє чималі кошти на те, щоб створити там неймовірну святкову атмосферу.

12 найкращих місць Європи, щоб зустріти Новий рік 2025

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Зазначимо, раніше УНІАН.Туризм розповідав, де українці можуть провести Новий рік 2025 як в Україні, так і за кордоном.

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