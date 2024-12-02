У польському Гданську на Різдво панує справді казкова атмосфера / фото ua.depositphotos.com

Різдвяний ярмарок у польському Гданську визнали найкращим у Європі 2024 року. Про це свідчать дані опитування, проведеного впливовим туристичним порталом Europe's Best Destinations серед понад 753 тисяч мандрівників з усього світу.

Зазначається, що за цьогорічний гданський різдвяний ярмарок проголосували понад 90 тисяч учасників опитування, які відзначили особливу атмосферу казки, що панує тут.

"Цей захід огортає як місцевих жителів, так і гостей святковою атмосферою, пропонуючи затишні обіди та чарівні торгові зони, де на них чекають чудові частування та ідеальні святкові подарунки. Ярмарок є центром арт-вистав та чарівних творчих куточків, органічно поєднуючи театр, танці, різдвяні пісні та виготовлення святкових прикрас. Прогулюючись мальовничими вуличками Гданська, відвідувачі можуть виявити чарівні місця, як-от куточок Санти, знаменитий притулок лося Люцека, чудову венеціанську карусель і янгольський куточок, освітлений захопливими вогнями", – так характеризують автори опитування святкову атмосферу в Гданську.

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Друге місце в рейтингу дісталося різдвяному ярмарку в румунському місті Крайова, який назвали найкрасивішим і найбільшим у Європі, а третє – швейцарській Женеві, як найкращому різдвяному напряму для сіті-брейку.

10 найкращих різдвяних ярмарків Європи у 2024 році

  1. Гданськ, Польща
  2. Крайова, Румунія
  3. Женева, Швейцарія
  4. Рига, Латвія
  5. Асті – Говоне, Італія
  6. Ессен, Німеччина
  7. Валкенбург, Нідерланди
  8. Монбельяр, Франція
  9. Відень, Австрія
  10. Марбелья, Іспанія

Як повідомляв УНІАН, раніше портал Europe's Best Destinations також склав топ найбільш екологічних різдвяних містечок Європи у 2024 році. Очолило його німецьке місто Ессен.

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