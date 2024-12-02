Також серед лідерів – святкові містечка в містах Румунії та Швейцарії.

Різдвяний ярмарок у польському Гданську визнали найкращим у Європі 2024 року. Про це свідчать дані опитування, проведеного впливовим туристичним порталом Europe's Best Destinations серед понад 753 тисяч мандрівників з усього світу.

Зазначається, що за цьогорічний гданський різдвяний ярмарок проголосували понад 90 тисяч учасників опитування, які відзначили особливу атмосферу казки, що панує тут.

"Цей захід огортає як місцевих жителів, так і гостей святковою атмосферою, пропонуючи затишні обіди та чарівні торгові зони, де на них чекають чудові частування та ідеальні святкові подарунки. Ярмарок є центром арт-вистав та чарівних творчих куточків, органічно поєднуючи театр, танці, різдвяні пісні та виготовлення святкових прикрас. Прогулюючись мальовничими вуличками Гданська, відвідувачі можуть виявити чарівні місця, як-от куточок Санти, знаменитий притулок лося Люцека, чудову венеціанську карусель і янгольський куточок, освітлений захопливими вогнями", – так характеризують автори опитування святкову атмосферу в Гданську.

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Друге місце в рейтингу дісталося різдвяному ярмарку в румунському місті Крайова, який назвали найкрасивішим і найбільшим у Європі, а третє – швейцарській Женеві, як найкращому різдвяному напряму для сіті-брейку.

10 найкращих різдвяних ярмарків Європи у 2024 році

Гданськ, Польща Крайова, Румунія Женева, Швейцарія Рига, Латвія Асті – Говоне, Італія Ессен, Німеччина Валкенбург, Нідерланди Монбельяр, Франція Відень, Австрія Марбелья, Іспанія

Як повідомляв УНІАН, раніше портал Europe's Best Destinations також склав топ найбільш екологічних різдвяних містечок Європи у 2024 році. Очолило його німецьке місто Ессен.

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