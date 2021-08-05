Зараз у Штати заборонений в'їзд для більшості іноземців, які за останні 2 тижні відвідували Великобританію, країни Шенгенської зони, Ірландію, Китай, Індію, Південну Африку, Іран або Бразилію.

Адміністрація президента США Джозефа Байдена готується зобов'язати майже всіх в'їжджаючих іноземців повністю вакцинуватися проти COVID-19.

Такий план розробляється в межах остаточного скасування обмежень, що забороняють в'їзд до Сполучених Штатів більшості іноземних громадян, повідомляє агентство Reuters із посиланням на офіційного представника Білого дому.

За словами чиновника, Білий дім хоче дозволити подорожі, що сприятиме розвиткові бізнесу авіакомпаній і туристичної індустрії, проте не готовий негайно зняти обмеження через зростаючу кількість випадків захворювання на COVID-19, особливо на варіант "Дельта".

Влада збирається застосовувати "поетапний підхід", що включає, зокрема, умову обов'язкової повної вакцинації для іноземців, які в'їжджають до США.

В'їзд у США

Агентство зазначає, що деякі країни, серед яких Канада та Сполучене Королівство, послаблюють або скасовують обмеження на поїздки для вакцинованих американців.

Читайте такожВакцина, тест або ізоляція: у МОЗ оголосили нові правила в'їзду для українців (відео)Білий дім уже обговорив з авіакомпаніями та іншими сторонами впровадження політики вакцинації приїжджих іноземців. Однак американській владі належить відповісти ще на низку запитань, зокрема, які докази вакцинації будуть прийматися, а також як США ставляться до вакцин, що використовуються в інших країнах, але ще не дозволені регулюючими органами США.

Зараз в'їзд у Сполучені Штати закритий для більшості громадян інших країн, які упродовж останніх 14 днів перебували у Великобританії, 26 країнах Шенгенської зони в Європі, Ірландії, Китаї, Індії, Південній Африці, Ірані або Бразилії.

Єдиними іноземними мандрівниками, яким дозволено в'їжджати у США по суші з Мексики та Канади, є представники важливих професій, такі як водії вантажівок або медсестри.

У Штатах не розроблена система показників для включення або виключення країн з "чорного списку".

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Автор: Катерина Комолова