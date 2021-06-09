Багато країн мають нижчі рейтинги через зміни критеріїв чи через краще контрольовані спалахи інфекції.

США пом’якшили рекомендації для поїздок у понад 110 країн світу, зокрема й в Україну.

Про це пише Reuters.

Центр з контролю й профілактики захворювань вивів для подорожей з небезпечного четвертого рівня 61 країну. Ще 50 державам знизили «рівень 2» до «рівня 1». Країни з найменшим ризиком захворіти на коронавірус відтепер включають Сінгапур, Ізраїль, Південну Корею, Ісландію, Беліз та Албанію.

На «рівні 3» – Франція, Еквадор, Філіппіни, Південна Африка, Канада, Мексика, Україна, Іспанія, Росія, Швейцарія, Туреччина, Гондурас, Угорщина та Італія.

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Рекомендації переглянули, зокрема, через нещодавнє оновлення методології поїздок. Проте деякі країни так і не потрапили до «безпечних» у зв’язку з недоступністю здійснення комерційних рейсів, обмеження на в’їзд громадянам США та інші фактори.

Центр з контролю й профілактики захворювань зауважив, що підвищив поріг для «небезпечних країн» зі 100 випадків коронавірусу на 100 тисяч населення до 500 випадків на 100 тисяч населення.

Багато країн мають нижчі рейтинги через зміни критеріїв чи через краще контрольовані спалахи інфекції.

У вівторок стало відомо, що Адміністрація Джо Байдена формує експертні робочі групи з Канадою, Мексикою, ЄС і Великою Британією задля оптимального визначення відновлення подорожей після 15 місяців карантинних обмежень.

З кінця 2019 року у світі діють обмеження на подорожі у зв’язку з виявленою небезпечною недугою в Китаї – COVID-19. Уряди країн світу встановлюють свої критерії контролю за в’їздом туристів.

Від іноземних мандрівників переважно вимагають пред’явлення негативного результату на зараження коронавірусом чи проходження по приїзду карантину.

А нині у ЄС обговорюють можливість запровадження COVID-паспортів – електронних сертифікатів, які підтверджуватимуть повну вакцинацію від недуги. Наразі Захід не поспішає ухвалювати це рішення через повільні темпи імунізації населення в окремих країнах. ВООЗ називає такий тип обмежень – дискримінацією.

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Автор: Яна Ставська