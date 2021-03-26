«Світ навиворіт» покаже доставщика їжі, який став суперзіркою завдяки своїй унікальній здібності та мріє увійти в Книгу рекордів Гіннесса.

У новій серії екстремального тревел-шоу «Світ навиворіт. Пакистан», що вийде в ефір у цю суботу, 27 березня, о 18:20 на каналі «1+1», Дмитро Комаров і Олександр Дмитрієв познайомляться з унікальним пакистанцем, який завдяки особливості своїх очей став знаменитістю.

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Як повідомляє прес-служба «1+1», після тривалої експедиції по гірській частині Пакистану команда «Світу навиворіт» вирушить до другого за величиною мегаполісу країни - міста Лахор. Це одна з найбільш швидко зростаючих міських територій у світі та найважливіший історичний центр Південної Азії. Лахор заворожує туристів своїми древніми традиціями, кухнею і архітектурою, але його головна особливість - це унікальні люди. І саме тут Дмитро Комаров зустріне незвичайного героя - 18-річного Ахмеда, який став суперзіркою Інтернету і всієї країни завдяки своїй унікальній здібності.

«На перший погляд - звичайний хлопець. Але ця молода людина зі скромної мусульманської родини стала справжньою легендою завдяки унікальній здібності сильно витріщати очі. Те, що він робить - абсолютно неприродно для людини. Таких, як він, у світі - одиниці. Його впізнають на вулицях Лахора. Дивовижно, як він зміг перетворити свою особливість - витрішкуватість - у перевагу. Хоча на його місці будь-хто інший міг би закритися і почати комплексувати. Але Ахмед пишається своїм незвичайним талантом і навіть мріє стати світовим рекордсменом», - розповість Дмитро Комаров.

У звичайному житті Ахмед вчиться у школі та паралельно працює доставщиком їжі. Він - головна опора і годувальник для хворих батьків. Хлопець мріє стати блогером, але через скромне становище сім'ї у нього немає навіть найелементарнішого, щоб знімати відео, - мобільного телефону з камерою.

Ахмед - не єдиний у світі, хто вміє аномально витріщати очі, але робити це так, як він, не може ніхто. Але хлопець навіть не підозрює, що ця особливість може нести загрозу його здоров'ю. Мовою медицини витрішкуватість - це діагноз, який виникає з різних причин, і в найнебезпечнішому випадку люди можуть навіть осліпнути. Щоб дізнатися про свій стан здоров'я, потрібно пройти професійну діагностику у лікарів різних профілів. Але сім'я Ахмеда живе занадто скромно, у них немає грошей на такі обстеження.

«Світ навиворіт» допоможе хлопцеві вперше дізнатися причину своєї особливості, а також з'ясувати, чи безпечно це для здоров'я. Дмитро Комаров організовує йому повний комплекс діагностики в кращій клініці міста. Крім того, команда проекту надасть шанс Ахмеду здійснити мрію всього його життя і поборотися за світовий рекорд.

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Автор: Марина Григоренко