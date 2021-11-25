У новому випуску "Світу навиворіт" 27 листопада о 18:30 на 1+1 Дмитро Комаров візьме інтерв'ю у вбивці перших місіонерів, які вийшли на контакт з ваорані, і вирушить на пошуки ще неконтактного племені в Еквадорі.

У середині минулого століття п'ять молодих місіонерів зі США прилетіли в Еквадор, щоб першими відкрити тоді ще неконтактне плем'я ваорані. Подробиці цієї операції місіонери тримали в найсуворішому секреті, а кожен крок записували на аматорську камеру. Ці ексклюзивні кадри Дмитро Комаров покаже в новому випуску.

Читайте такожУ новому випуску "Світ навиворіт. Еквадо " Комаров показав страву, яку не ризикнув би з'їсти жоден українець (відео)Перші кроки операції "Аука" ( в перекладі означає "дикун", - УНІАН.) були успішними. Виявивши поселення ваорані з повітря, місіонери стали обмінюватися подарунками з ними. Вони скидали з літака на мотузці ножі та інші корисні речі, поки не отримали перші подарунки натомість – папугу й смажену мавпу. Прийнявши це за прояв дружелюбності, місіонери ризикнули наживо зустрітися з племенем. 6 січня 1956 року відбулася важлива історична подія для цього регіону – найбільш значущий контакт з ваорані, який надалі змінив культуру цілого народу. Його кадри ексклюзивно покажуть у новому випуску "Світу навиворіт".

Все йшло добре, поки один випадковий збіг не став причиною трагедії. В результаті всю групу з п'яти американців, які не використовували зброю для оборони, несподівано закололи списами, а причиною тому стала звичайна фотографія.

Дмитро Комаров проведе власне розслідування, щоб відновити події того дня і розібратися, чому індіанці так різко змінили своє ставлення. Він знайде не тільки родичів учасників тих подій, а й самого вбивцю. Мандрівник постарається з'ясувати причини несподіваної атаки, а також дізнається, що відчуває сьогодні індіанець ваорані, який власноруч убив чужинців у той самий день. Чи шкодує він про скоєне і як ставиться до вбивств зараз, коли його плем'я вже стало частиною цивілізованого суспільства?

Раніше у випуску тревел-шоу "Світу навиворіт" про Еквадор, який вийшов 20 листопада на телеканалі 1+1, Дмитро Комаров розкрив секрети смертоносних отрут індіанців і разом з племенем ваорані вирушив на полювання на мавп.

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Автор: Ольга Робейко