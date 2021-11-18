Дмитро Комаров разом з племенем ваорані відправиться на полювання на мавп.

У новому випуску тревел-шоу "Світу навиворіт" про Еквадор, який вийде 20 листопада о 18:30 на телеканалі 1+1, Дмитро Комаров розкриє секрети смертоносних отрут індіанців і разом з племенем ваорані відправиться на полювання на мавп.

Як повідомляє прес-служба 1+1, телеведучий продовжить вивчати традиції і ритуали індіанців з племінної групи ваорані, які живуть в еквадорській Амазонії. Незважаючи на те, що в наш час багато жителів племені вже носять сучасний одяг і користуються роутером, їжу вони добувають так само, як і сотні років тому – в джунглях.

Дикий ліс для індіанців – дім, де є все. З рослин вони навчилися добувати і ліки, і зброю. Племена з давніх часів володіли знаннями про приготування смертельних отрут і досі використовують небезпечні речовини в повсякденному житті.

Щоб прогодувати свої сім'ї, чоловіки ваорані ходять на полювання на диких тварин – мавп, кабанів або птахів. Їхня головна зброя – це спеціальні плювальні трубки і стріли з легендарною отрутою кураре. Стріла, випущена з такої трубки, здатна вразити ціль на відстані до 70 метрів, а отрута кураре паралізує і вбиває жертву за лічені хвилини. Незважаючи на те, що трубки досить довгі, ваорані навчилися майстерно управлятися з ними і можуть потрапляти навіть в невелику ціль.

Читайте такожУ новому випуску "Світ навиворіт. Еквадор " Комаров показав страву, яку не ризикнув би з'їсти жоден українець (відео)"Дивно, але за всю історію зйомок і побувавши на полюванні з багатьма племенами, ми жодного разу не бачили такі трубки для стрільби. Це знаменитий вид полювання, але ми його показуємо вперше. Індіанці змочують стріли отрутою кураре, яка вважається однією з найнебезпечніших на планеті. За часів Христофора Колумба індіанські племена використовували її проти європейських першовідкривачів", – розповів Комаров.

Телеведучий не тільки розповість секрет приготування отрути кураре, але і спробує її на смак. Він відправиться на полювання разом з чоловіками племені і спробує зловити найпопулярнішу здобич в цих місцях – мавпу. Чим закінчиться двогодинна гонитва за твариною і що чекає Дмитра Комарова після ковтка отрути, телеглядачі побачать у новому випуску.

Якщо полювання – суто чоловіче заняття, то на риболовлю в племені ваорані традиційно ходять жінки і діти. Процес лову риби тут теж незвичайний: ніяких вудок або наживок немає.

Щоб зловити рибу, ваорані теж використовують отруту, але іншу – під назвою барбаско. Таку риболовлю можна назвати "ледачою", адже риба сама спливає до рибалки.

Телеведучий дізнається, скільки риби можна зловити таким способом і чи не небезпечна вона для здоров'я людей.

У новому випуску "Світу навиворіт" на глядачів чекає і улюблена рубрика – кулінарні традиції племені ваорані. Цього разу вечеря Дмитра Комарова буде більш ніж незвичайною. Йому доведеться спробувати чичу – напій з юки, яку пережувало і виплюнуло назад все плем'я. А в якості гарячої страви буде несподіваний улов з джунглів, спійманий за допомогою отрути.

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Автор: Марина Григоренко