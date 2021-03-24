Прикордонники розповіли, кого пускатимуть в Україну без тестування на COVID-19.

Україна робитиме винятки та не вимагатиме від окремих категорій людей ПЛР-тести на COVID-19 для в'їзду до країни.

Зокрема, це стосуватиметься біженців, представників дипломатичних організацій та міжнародних місій, заявив помічник голови Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі «Громадського радіо».

«Ця норма (обов'язкова наявність ПЛР-тесту на коронавірус – УНІАН) не стосується іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, людей, які потребують прихистку, людей, які є представниками дипломатичних організацій або міжнародних місій, що акредитовані в Україні», — розповів Демченко.

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Автор: Катерина Комолова