Україна робитиме винятки та не вимагатиме від окремих категорій людей ПЛР-тести на COVID-19 для в'їзду до країни.
Зокрема, це стосуватиметься біженців, представників дипломатичних організацій та міжнародних місій, заявив помічник голови Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі «Громадського радіо».
«Ця норма (обов'язкова наявність ПЛР-тесту на коронавірус – УНІАН) не стосується іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, людей, які потребують прихистку, людей, які є представниками дипломатичних організацій або міжнародних місій, що акредитовані в Україні», — розповів Демченко.
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- Кабінет міністрів запровадив жорсткіші правила в'їзду в Україну. Тепер обов'язковим буде наявність ПЛР-тесту на коронавірус.
- У разі його відсутності або позитивного результату — громадяни зобов’язані пройти самоізоляцію/карантин.
- За підроблену довідку про коронавірус, пред'явлену при перетині кордону, проти особи можуть відкрити кримінальну справу.
- В Україні за минулу добу, 23 березня, виявили 14 174 випадків COVID-19. Також 7 386 людей одужали, а 342 — померли від ускладнень захворювання. Також вчора госпіталізували 5 438 пацієнтів із підозрою чи діагнозом COVID-19.
- Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат від «Слуги народу» Михайло Радуцький заявив, що нині в Україні ситуація з СOVID-19 «близька до критичної», до піку третьої хвилі залишилось кілька тижнів.
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