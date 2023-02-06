Ці десять міст були покинуті з різних причин, і зараз вони приваблюють виключно туристів і знімальні групи голлівудських блокбастерів.

Прип'ять у Чорнобильській зоні відчуження включили в список з 10 міст-привидів по всьому світу, що переродилися завдяки туристам.

Занедбані ці міста були з різних причин – від екологічних і техногенних катастроф до воєн і економічних прорахунків. В якісь з них постійне населення так і не повернулося, а якісь взагалі не вдалося заселити, відзначають укладачі рейтингу з MailOnline.

Топ-10 міст-привидів, які стали магнітами для туристів

1. Канбаши, Ордос, Китай. Це місто було нашвидкоруч побудоване на початку 2000-х, проте його так і не вдалося заселити з низки причин. У підсумку зараз там живуть тільки чиновники і будівельники в центральному районі, тоді решта міста пустує.

Відео дня

2. Вароша, Кіпр. Колись популярне місце відпочинку знаменитостей, місто було практично повністю зруйноване в 1970-х роках турецьким вторгненням.

3. Крако, Італія. Це велике місто було занедбане у 20 столітті через несправність трубопроводу, що спричинило масштабний зсув. До слова, тут знімали "Квант милосердя" із серії фільмів про Джеймса Бонда.

4. Прип'ять, Україна. Місто було повністю евакуйоване після Чорнобильської катастрофи 1986 року, і зараз виглядає як апокаліптичний кошмар – зі спорожнілими будівлями і покинутим парком атракціонів. До повномасштабної війни Росії в Україні, що почалася в лютому 2022 року, сюди стікалися десятки тисяч туристів на рік. Тільки в 2021 році в Прип'яті офіційно побували близько 75 тисяч туристів.

5. Острів Хасіма, Японія. Острів процвітав в період розвитку вугільної промисловості, проте після закриття шахт в 1974 році практично повністю спорожнів. Зараз тут нерідко знімають фільми, включаючи частину бондіани "007: Координати "Скайфолл".

6. Орадур-сюр-Глан, Франція. Село було повністю знищено СС влітку 1944 року. Тоді сотні місцевих жителів замкнули в церкві та спалили живцем. Зараз туристи приїжджають сюди, щоб на власні очі побачити жахи війни.

7. Каякой, Туреччина. Місто з грецьким населенням серйозно постраждало в період турецько-грецької війни в 1919-1922 роках. Практично все населення було евакуйовано в 1923 році, переважно до Греції. Зараз це місто-музей.

8. Плімут, Монтсеррат. У 1995 році на цьому карибському острові прокинувся вулкан Суфрієр-Гіллз, і протягом найближчих декількох років його практично повністю евакуювали, тоді ж місто повністю накрило лавою і попелом.

9. Колманскоп, Намібія. Місто в пустелі Наміб виникло на початку 20 століття, коли тут виявили алмази. Коли видобуток припинилася, воно повністю спорожніло.

10. Агдам, Азербайджан. Місто було зруйноване в результаті військового вторгнення Вірменії до Азербайджану.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.