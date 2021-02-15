Представники галузі та низка політиків різко розкритикували рішення, назвавши його ще одним тяжким ударом.

Італія продовжила заборону на роботу гірськолижних курортів країни ще на три тижні, до 5 березня.

Відповідну постанову підписав міністр охорони здоров’я Роберто Сперанца, пише "Європейська правда" із посиланням на ANSA.

Італійський уряд пообіцяв компенсації для операторів гірськолижних курортів.

Представники галузі та низка політиків, які представляють альпійські райони країни, різко розкритикували рішення, назвавши його ще одним тяжким ударом.

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До останнього моменту були сподівання, що курорти зможуть приймати відвідувачів, проте заборона все ж була продовжена через загрозу поширення нових штамів коронавірусу.

Серед радників Міністерства охорони здоров’я є думки і про те, що країна повинна в цій ситуації негайно змінити стратегію боротьби з епідемією та знову піти у короткий, але дуже жорсткий локдаун, при цьому посиливши зусилля з відстеження контактів та вакцинації.

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Автор: УНІАН