На італійському острові Сардинія в Середземному морі цього року зможуть побувати лише туристи, які виконають одну з умов місцевої влади. У зв'язку з пандемією коронавірусу мандрівники мають бути або щеплені від вірусу, або здорові.
Про це розповів президент автономної області Сардинія Крістіан Солінас, пише ANSA.
«Тим, хто в'їжджає в Сардинію, доведеться показати сертифікат, який засвідчує, що у них негативний (тест на коронавірус — ред.) або що вони були вакциновані», — повідомив Солінас.
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Довідка УНІАН. Сардинія — італійський острів у Середземному морі, розташований на захід від Апеннінського півострова між Сицилією та Корсикою. Входить до складу Італії як автономна область. Має активне поромне сполучення з материковою Італією. На острові діють кілька десятків туристичних гаваней.
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