Горе-альпініст пішов на гору Фудзі в міжсезоння, коли робити це не рекомендують.

Громадянина Китаю довелося рятувати двічі за один тиждень з гори Фудзі в Японії після того, як він повернувся на вершину гори, щоб знайти свій телефон.

Уперше 27-річного студента, який проживає в Японії, було врятовано у вівторок вертольотом на стежці Фудзіномія, приблизно на 3000 м над рівнем моря з боку префектури Сідзуока, пише The Independent.

Студент піднявся на найвищу вершину Японії в міжсезоння і не зміг спуститися стежкою, оскільки загубив "кішки" – спорядження, що кріпиться до підошви взуття, щоб воно не так ковзало.

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Через кілька днів молодий чоловік повернувся на гору, щоб забрати свої речі, які він там залишив минулого разу, зокрема телефон. Однак і цього разу горе-альпіністу знадобилася допомога – через симптоми гірської хвороби він не зміг спуститися самостійно, тож рятувальники спустили його вниз на ношах.

Варто зазначити, що альпіністам рекомендують не підніматися на гору Фудзі в міжсезоння через ризик смерті або травм у суворих умовах. Сезон сходжень на найвищу гору Японії традиційно починається з 1 липня і триває до вересня – щорічно на вершину намагаються піднятися понад 200 тисяч туристів.

Останніми роками на гору Фудзі хлинув потік туристів, що спричинило побоювання з приводу її переповненості, забруднення і неналежної поведінки відвідувачів – для японців ця гора священна.

Як раніше повідомляв УНІАН, Японія вже з літа 2025 року зробить підйом на гору Фудзі платним для всіх туристів.

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