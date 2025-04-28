Громадянина Китаю довелося рятувати двічі за один тиждень з гори Фудзі в Японії після того, як він повернувся на вершину гори, щоб знайти свій телефон.
Уперше 27-річного студента, який проживає в Японії, було врятовано у вівторок вертольотом на стежці Фудзіномія, приблизно на 3000 м над рівнем моря з боку префектури Сідзуока, пише The Independent.
Студент піднявся на найвищу вершину Японії в міжсезоння і не зміг спуститися стежкою, оскільки загубив "кішки" – спорядження, що кріпиться до підошви взуття, щоб воно не так ковзало.
Через кілька днів молодий чоловік повернувся на гору, щоб забрати свої речі, які він там залишив минулого разу, зокрема телефон. Однак і цього разу горе-альпіністу знадобилася допомога – через симптоми гірської хвороби він не зміг спуститися самостійно, тож рятувальники спустили його вниз на ношах.
Варто зазначити, що альпіністам рекомендують не підніматися на гору Фудзі в міжсезоння через ризик смерті або травм у суворих умовах. Сезон сходжень на найвищу гору Японії традиційно починається з 1 липня і триває до вересня – щорічно на вершину намагаються піднятися понад 200 тисяч туристів.
Останніми роками на гору Фудзі хлинув потік туристів, що спричинило побоювання з приводу її переповненості, забруднення і неналежної поведінки відвідувачів – для японців ця гора священна.
Як раніше повідомляв УНІАН, Японія вже з літа 2025 року зробить підйом на гору Фудзі платним для всіх туристів.
Вас також можуть зацікавити новини:
- В Ісландії обвалилася крижана печера: один турист загинув, ще двоє зникли безвісти
- В Індонезії риба-меч пронизала в груди відому серфінгістку
- Литовський турист застряг у камінні в Тасманії - для порятунку йому ампутували ногу (фото)
Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.