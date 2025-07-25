Значний ризик для туристів на Мальті пов'язаний з тим, що злочинці підсипають наркотики в їжу і напої.

Туристам, які прямують відпочивати на Мальту, настійно рекомендують уважно стежити за вживанням їжі та напоїв у певних місцях.

Хоча Мальта загалом становить менше проблем із безпекою, ніж інші країни, Міністерство закордонних справ Великої Британії у своїх рекомендаціях наголосило, що значний ризик для туристів у цій середземноморській країні пов'язаний із тим, що злочинці підсипають наркотики в їжу і напої, пише Express.

Зокрема, у рекомендаціях британського МЗС щодо відвідування Мальти йдеться про зареєстровані випадки вживання наркотиків у деяких барах і чоловічих клубах у районі Пачевіль, який є головним центром нічного життя Мальти. Саме там зосереджено безліч барів і клубів, які приваблюють туристів. Проте така висока відвідуваність створює додаткові можливості для злочинної діяльності.

Відео дня

"Злочинці підмішували наркотики відвідувачам деяких барів і джентльменських клубів у районі Пачевіль. Вони змушували їх витрачати великі суми грошей або нападали на них", – йдеться в керівництві від МЗС.

У зв'язку з цим відвідувачам Пачевіля настійно рекомендується проявляти крайню обережність під час купівлі напоїв, слідкуючи за тим, щоб у них не потрапили наркотики. Також туристам слід ретельно перевіряти рахунки, щоб уникнути переплати.

При цьому відпочивальникам на Мальті слід пам'ятати, що вживання заборонених речовин може потягти за собою суворі покарання. Хоча ця країна і легалізувала вирощування та особисте вживання канабісу в домашніх умовах у 2021 році, вживання цієї речовини в громадських місцях залишається суворо забороненим. Водночас тільки резидентам Мальти дозволено зберігати до 7 г канабісу в громадських місцях для особистого вживання вдома. Порушникам цих законів про наркотики загрожують тривалий тюремний термін і великі штрафи. Крім того, після звільнення з-під варти порушникам може бути заборонено в'їзд до Шенгенської зони терміном до п'яти років.

Інші поради туристам щодо харчування на відпочинку

Як повідомляв УНІАН, раніше туристів попередили про ризик отруєння метанолом під час купівлі алкоголю в низці популярних країн.

Своєю чергою, експертка Global Work and Travel Джессі Чемберс розповіла, від якої їжі краще відмовитися на курортах all inclusive, щоб не отруїтися.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей та дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-каналі УНІАН.Туризм.