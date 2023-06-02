У світлу пору доби рух човнів і катерів можливий по чітко визначеним водним ділянкам.

Військові дозволили "кататися" річками Дністер та Турунчук із заходом на озеро Біле, але є умови.

Як повідомили в Одеській районній військовій адміністрації, видано наказ щодо встановлення особливого режиму руху внутрішнього водного транспорту (маломірних суден) на окремих ділянках річок Дністер і Турунчук.

"Режим розроблено відносно умов правового режиму воєнного стану. Наказ підписано командувачем оперативного угруповання військ "Дунай" і керівництвом Одеської РВА. Так, дозволено рух не більше 10 маломірних суден по чітко визначеним ділянкам Дністра та Турунчука за рекреаційно-туристичними маршрутами", - розповіли в адміністрації.

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Зокрема, йдеться про ділянки в межах Дністра - вниз за течією, від впадіння Турунчука в Дністер (до 300-метрової зони перед автомобільним мостовим переходом Маяк).

Також можна "мандрувати" в межах Турунчука - від місця впадіння річки Стоячий Турунчук до впадіння в Дністер. Що важливо: цей маршрут також включає заповідне озеро Біле та рукав Турунчука, який до нього веде.

Як уточнили у РВА, рух човнів та катерів дозволено в світлу пору доби - з 8:00 до 20:00.

За словами начальника Одеської райадміністрації Юрія Крука, визначених умов мають дотримуватись всі суб’єкти господарювання у сфері туризму. Посадовець пояснив, що рекреаційно-туристична діяльність в межах трьох громад Одеського району - Біляївської, Маяківської та Яськівської, базується саме на плаванні маломірного флоту по річкам Дністер та Турунчук і є своєрідним "магнітом" для туристів.

"Переконаний, це рішення покращить туристичну привабливість району, створить умови для підприємців, працюючих в сфері надання туристичних послуг, що в свою чергу сприятиме наповненню бюджетів громад", - наголосив Крук.

Туризм на Одещині - новини

Нагадаємо, на Одещині місцева влада обіцяла відкрити туристичний маршрут з можливістю відвідування озера Біле. Назву озеро отримало через латаття біле (водяну лілію), яке його прикрашає.

До повномасштабного вторгнення сюди приїжджало багато туристів зі всієї країни. Біле озеро розташоване в дельті Дністра, воно з'єднується протокою з річкою Дністер і його рукавом Турунчук. На озері ростуть рідкісні види рослин та гніздяться багато різних птахів.

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