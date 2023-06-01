Найближчим часом військові мають зняти певні обмеження на цьому маршруті.

На Одещині місцева влада обіцяє найближчим часом відкрити туристичний маршрут з можливістю відвідування Білого озера.

Про це журналістам розповів голова Одеської районної військової адміністрації Юрій Крук.

За його словами, наразі розглядається можливість запуску маломірного флоту по річках Дністер та Турунчук. Планується, що найближчим часом це питання буде відрегульовано.

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"Було багато питань та запитів від громадян, бо це – туристичний регіон – частина Дністра і Турунчука, де є цікаві місця. До повномасштабного вторгнення туди приїжджало багато туристів зі всієї країни. Ми опрацювали це питання з військовим командуванням та найближчим часом будуть зняті певні обмеження з таких туристичних маршрутів", - сказав Крук.

Він уточнив, що мова йде про три маршрути, зокрема, між населеними пунктами Яськи та Маяки, до розвилки Турунчук-Дністр – з можливістю заходу на Біле озеро.

"Воно (озеро – УНІАН) – одне з улюблених місць відпочинку туристів", - додав посадовець.

За його словами, для туристів та комерсантів, які працюють на цих маршрутах, діятимуть певні умови (обмеження). Наразі відповідні документи влада розробляє разом з військовими, прикордонниками.

Що відомо про Біле озеро на Одещині

Біле озеро розташоване в Одеському районі Одеської області, в дельті Дністра. Довжина — близько 1,7 км, ширина — 0,8 км. Загальна площа — 1,3 кв. км. Озеро з'єднується протокою з річкою Дністер і його рукавом Турунчук.

Колись воно мало більшу площу і було найбільшим озером Дністровської дельти, але через замулення водами Турунчука дістало дещо видовжену форму і почало заростати. На його узбережжі утворилися зарослі з чагарників та значно збільшилася мінералізація води. Наразі воно третє за розміром серед озер Дністровської дельти.

Біле озеро є унікальним біотопом, де ростуть рідкісні види рослин (загалом – 65 видів водних та прибережних рослин). Також тут гніздяться безліч різних птахів.

Назву озеро отримало через латаття біле (водяну лілію), яке прикрашає водойму.

Як відомо, найближчим часом в Одесі планують офіційно відкрити пляжі.

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