З 21 по 26 серпня на пункті пропуску будуть проводитися роботи з заміни модульних конструкцій.

У Державній прикордонній службі України попередили громадян, які планують перетинати кордон до Угорщини через пункт пропуску "Косино", про можливі затримки. Про це повідомляє Держприкордонслужба в своєму Telegram-каналі.

"З 21 по 26 серпня у пункті пропуску "Косино" буде проведено комплекс робіт щодо заміни модульних конструкцій, у зв’язку з чим можливе уповільнення ритмічності його роботи", - йдеться в повідомленні.

Водіїв і пасажирів просять врахувати цю інформацію під час планування подорожей.

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Правила перетину кордону під час військвого стану

Раніше речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко нагадав правила перетину кордону для деяких категорій громадян України. Зокрема, він зазначив, що для перетину кордону окремою умовою є наявність в усіх чоловіків-громадян України віком 18-60 років військово-облікового документу. Він може бути в електронній або паперовій формі.

Також на запитання щодо того, чи змінюються з 1 серпня правила перетину кордону для жінок-медикинь, зокрема в контексті оновлення ними своїх даних, представник ДПСУ зазначив, що обмеження на кордоні стосуються тільки чоловіків-громадян України віком від 18 до 60.

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