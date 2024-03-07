Представниці традиційної японської професії давно потерпають від невихованих іноземних гостей.

В японському місті Кіото місцева влада вирішила заборонити туристам доступ в історичний квартал Гіон, де проживають представниці рідкісної професії – гейші. Усе через нахабних туристів, які агресивно переслідують цих жінок, аби зробити фото, або навіть поцупити прикраси із їхніх зачісок.

Гейша — це суто японська традиційна професія жінок, яка полягає у тому, аби розважати гостей танцями, співом, грою на музичних інструментах або просто розмовами під час обідів або, наприклад, в перерві між діловими переговорами, чи просто у ресторанах. Попри стереотип, ця професія не має нічого спільного з проституцією.

Сучасні гейші зобов’язані ходити на роботу і повертатися додому у "робочому" одязі – традиційному кімоно, з характерною зачіскою та макіяжем. Саме це робить їх мішенню для так званих "туристів-папараці", які без дозволу фотографують цих жінок, зокрема роблять селфі з ними.

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Аби захистити артисток від агресивної і нахабної поведінки туристів, місцева рада історичного району Гіон заборонила туристам відвідувати провулки та вулиці, де живуть гейші. Як пише South China Morning Post, починаючи з квітня алеї, на яких також є кілька ресторанів і чайних, будуть відкриті лише для гейш, їхніх клієнтів і жителів району. Втім, головна вулиця району все ж залишиться відкритою для туристів.

Зазначається, що у 2019 році місцева влада вже запровадила штраф для туристів, які турбують гейш. Професійних артисток переслідували, фотографували без їхньої згоди і навіть шарпали за кімоно та вишукані перуки.

Коли Японія відкрилася для туристів після пандемії Covid-19, проблема набула нової актуальності. Чиновники кажуть, що туристи знають про заборону фотографувати гейш, адже всюди є відповідні попередження, однак просто ігнорують ці правила.

Інші туристичні заборони останнього часу

Як писав УНІАН, там таки у Японії влада вирішила запровадити обмеження на відвідування популярної пам'ятки. Починаючи з літа 2024 року відвідувачам гори Фудзі доведеться платити за сходження по одному з маршрутів на знамениту гору.

Також ми розповідали про найдивніші туристичні заборони в Європі. В деяких місцях туристам забороняють навіть просто стояти в певних місцях.

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