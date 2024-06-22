Екологи попереджають про небезпеку від забруднення води та інші несприятливі для відпочинку фактори.

Туристи, які збираються цього літа на популярні іспанські курорти, включаючи Ібіцу, Малагу та Тенеріфе, ймовірно, захочуть переосмислити свої плани. Іспанська природоохоронна неурядова організація, вивісила "чорні прапори" на 48 пляжах, попереджаючи про забруднення, викиди стічних вод, пластикові відходи або екологічну шкоду на цих напрямках, пише Which.

Організація Ecologis in Action (Екологи в дії) вивчила понад 8 тисяч кілометрів берегової лінії Іспанії, після чого підготувала щорічний звіт "Чорний прапор". Група стверджує, що в деяких курортних закладах санітарні системи не можуть впоратися зі збільшенням кількості туристів, що призводить до розливу стічних вод.

До списку відверто небезпечних потрапили пляжі популярних курортних регіонів – Коста-дель-Соль і вся берегова лінія Малаги. Забруднення стічними водами було виявлено на пляжі Ель-Амерадор в Ель-Кампелло, поблизу Аліканте. Берегова лінія Андалусії отримала колосальні 10 чорних прапорів.

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Рейтинг "Чорний прапор" не обов’язково означає, що пляж брудний, оскільки "Чорні прапори" також видаються через світлове та шумове забруднення та надмірну забудову пляжу і території навколо нього.

Також екологи розкритикували пляжі в Барселоні, Валенсії, Кадісі, Гранаді. Пошкодження підводних рослин внаслідок незаконної постановки човнів на якір і розливів з очисних споруд зафіксовано біля пляжу Таламанка на Ібіці.

Забруднення на Канарських островах призвело до встановлення чорних прапорів на пляжі Санта-Крус і північно-західному узбережжі Тенеріфе. Також у списку були дюни Корралехо на острові Фуертевентура через вплив забудови на їхню екосистему. Пляж Плайя на Лансароте також потрапив до списку після витоку стічних вод у травні 2024 року, що призвело до його тимчасового закриття.

48 пляжів із "чорним прапором" від Ecologis in Action:

La Farella, Жирона, Каталонія

Різні пляжі на узбережжі Коста Брава, Жирона, Каталонія

Comarca del Maresme, Барселона, Каталонія

Sant Adrià del Besò, Барселона, Каталонія

Каміно де Ронда, Таррагона, Каталонія

Плайя де ла Пінеда, Коста Дорада, Таррагона, Каталонія

Playa de L'Estany-Capicorb, Кастельон, регіон Валенсія

Плайя де Бурріана, Кастельон, регіон Валенсія

Пляжі в природному парку Альбуфера, Валенсія, регіон Валенсія

Пуерто де Валенсія, Валенсія, регіон Валенсія

Barranco y playa del Amerador, Алакант, регіон Валенсія

Playas de Cap l'Horta, Albufera, Postiguet and San Gabriel, Alacant, Valencia region

Мар Менор, регіон Мурсія

Портман-Бей і Сьєрра-Мінера, регіон Мурсія

Playa Quitapellejos-Palomares, Альмерія, Андалусія

Playa de 'El Lancón' en Carboneras, Альмерія, Андалусія

Playa de Castell de Ferro, Гранада, Андалусія

Playa Granada y Poniente, Гранада, Андалусія

Плаяс де Малага, Малага, Андалусія

Узбережжя Малаги, Малага, Андалусія

Тарифа, Кадіс, Андалусія

Коста де Трафальгар, Кадіс, Андалусія

Річка Уельва, Уельва, Андалусія

Ель Портіль, Уельва, Андалусія

Річка Альдан, Конселло де Кангас, Понтеведра, Галісія

Річка Аруса та річка Понтеведра, Понтеведра, Галісія

Мінера де Галісія, Корунья, Галісія

Річка Перейро та річка Раміскейра, Ла-Корунья, Галісія

Ставок Алкоа, Луго, Галісія

Галісійське узбережжя, Луго, Галіція

Порт Фігерас, Астурія

Вільявісіоза, Астурія

Плайя де Усго, Кантабрія

Сан-Роман-де-ла-Льянілья, Кантабрія

Болотистий район Ламіако, Біскайя, Країна Басків

Герніка і Муруета, Біскайя, Країна Басків

Острів Санта-Клара, Гіпускоа, Країна Басків

Острів Ла Конча, Гіпускоа, Країна Басків

Кала Шаррака, Ібіца, Балеарські острови

Плайя де Таламанка, Ібіца, Балеарські острови

Порт Мелілья, Мелілья

Затока Мелілья, Мелілья

Монте Хачо, Сеута

Плайя де Деснарігадо, Сеута

Плайя-Бланка, Лас-Пальмас, Лансароте, Канарські острови

Дюни Корралехо, Лас-Пальмас, Фуертевентура, Канарські острови

Пляж La Tejita (Granadilla), Puertito de Armeñime (Adeje), Тенеріфе, Канарські острови

Північно-західне узбережжя Тенеріфе, Канарські острови

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