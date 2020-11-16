Американський туристичний гігант очікує, що масовий туризм до наступного літнього сезону повністю відновиться.

Для туристичної компанії Expedia Group ситуація здається відносно хорошою. Її звіт за третій квартал 2020 року показав, що вона досі заробляє 1,5 мільярди доларів, перевершуючи очікування в розпал пандемії коронавірусу. Навіть якщо втрати компанії склали 221 мільйон доларів.

Читайте такожСтало відомо, які закордонні напрямки українці найчастіше обирають для зимового відпочинку 2020Частина її бізнесу, зокрема продаж авіаквитків, обвалилася. Однак, інші напрямки, такі як оренда житла через платформу VRBO, компенсують втрати, - пише Bloomberg. Замість того, щоб озиратися на проблеми для бізнесу останніх місяців, виконавчий директор Expedia Group Пітер Керн дивиться з оптимізмом на майбутнє. Він переконаний, що швидше відновлення туризму не просто з'явилося на горизонті, воно вже за рогом. І люди будуть мандрувати не лише лісовими стежками, а й живописними, великими, людними містами теж.

"Рим пережив чуму раз чи два. І от вона знову там. Нью-Йорк пройшов через всі можливі біди. І не вперше ми маємо справу з масовими заворушеннями. Коли я ріс у 70-х, це було зовсім інше місто з точки зору безпеки. І ми все одно їздили туди", - каже Керн.

Нью-Йорк справді зберігає більшу жвавість, ніж багато менших міст разом взятих. І на думку Керна, туристична галузь цього разу відскочить в бік відродження швидше, ніж будь-коли до цього часу. Тому що тепер в руках людства є "кращі наукові досягнення й технології".

"Це лише думка одного чоловіка. Є й інші, хто каже, що процес триватиме 3-5 років. Якщо завтра скажуть, що є на 100% ефективна вакцина, всі зроблять собі щеплення, чи будуть люди жити в глушині? Чи в місті? Швидко повернувшись у великі міста, вони зрозуміють, що були причини, чому вони не хотіли жити в глушині раніше", - сказав керівник Expedia Group.

На думку Керна, туризм пожвавиться лише завдяки самим новинам про майбутні вакцини.

"Люди подумають: "Ну, влітку Європа вже буде відкрита або вакцина вже буде доступна. Тож можна бронювати поїздку"", - вважає він.

Читайте такожНа райському острові Балі хочуть заборонити алкоголь: туристам загрожує в'язницяМинулого тижня компанія Pfizer оголосила, що її потенційна вакцина від коронавірусу ефективна на 90%. На продажі Expedia ці новини особливо не вплинули. Але через них акції компанії подорожчали на 22,5% того ж ранку. Це ж сталося і з акціями інших туристичних фірм, таких як Marriott International і Park Hotels & Resort. Керн пояснює, що впевненість споживачів не з'явиться за ніч. Вона буде зростати поступово.

Окрім новин про саму вакцину, на його думку, люди будуть дедалі більше впевнені в безпечності авіатранспорту й готелів. Оскільки вся індустрія вживає заходів безпеки. Тож кількість замовлень починає зростати. Однак, все буде залежати від того, чи мандрівники фізично зможуть вирушити у свої подорожі. Зважаючи на те, що Європа знову йде на карантин, закриваючи кордони, а США от-от зроблять те ж саме, це питання лишається відкритим.

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Переклад: Лесь Димань