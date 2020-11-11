Експерти зауважують, що до сенсаційного результату випробувань вакцини Pfizer варто поставитися обережно.

Фармакологічна фірма Pfizer й її німецький партнер BioNTech в понеділок зробили гучну заяву про розроблену ними вакцину від COVID-19. Препарат під назвою BNT162b2 показав доволі хороші результати під час першого проміжного аналізу даних третьої стадії клінічних випробувань.

Читайте такожВ BioNTech назвали ціну ефективної на 90% вакцини від COVID-19Як пише Newsweek, компанія Pfizer почала третій етап клінічних випробувань 27 липня, залучивши 43 538 добровольців. Люди випадковим чином отримували або потенційну вакцину від коронавірусу, або плацебо. Ніхто окрім незалежної ради не знає напевне, який пацієнт що отримав. З 43 538 учасників випробувань лише у 94 з'явилися симптоми коронавірусу. Це говорить про те, що рівень "результативності" препарату становить 90%. Ця цифра дорівнює відсотку учасників випробувань, які прийняли вакцину і в них не з'явилися симптоми. 8 листопада 38 955 добровольців отримали другу дозу препарату.

Попри те, що перші результати BNT162b2 досить хороші, випробування повинні продовжитися, поки випадків коронавірусу не буде 164. Досі багато речей про препарат лишаються невідомими.

Результативність й ефективність

Компанія Pfizer повідомила, що рівень "результативності" вакцини вище 90%. Це змусило багатьох подумати, що вона на 90% ефективна. Але існує різниця між цими поняттями.

"Результативність - це продуктивність препарату за ідеальних і контрольованих умов. А ефективність - це його продуктивність в умовах реального світу", - пояснила імунолог з Університету Бірмінгема Заня Стаматакі в статті для The Conversation.

Читайте такожПобічні ефекти від вакцини проти COVID-19: добровольці розповіли, на що скаржилисяЩо це означає для випробувань? Клінічні випробування проводяться в контрольованому середовищі для того, щоб перевірити, чи вакцина безпечна і працює. 90% результативності означає, що у випадку 90% учасників, які прийняли вакцину, вдалося запобігти появі симптомів COVID-19. Стаматакі прогнозує, що до кінця випробувань ця цифра зміниться. Вона нагадує, що вакцина з 50%-м рівнем результативності буде затверджений для використання.

Чи безпечна вакцина?

Комітет моніторингу даних, який стежить за третім етапом клінічних випробувань, не виявив "жодних серйозних проблем з безпекою". Pfizer й BioNTech досі збирають дані. Стаматакі очікує, що дані щодо безпеки, потрібні для того, щоб Управління з продовольства й медикаментів США дозволило використовувати вакцину в екстрених випадках, з'являться третього тижня листопада. Адже тоді закінчиться період спостережень за учасниками, які отримали другу й останню дозу.

Читайте такожАмерикансько-німецька вакцина від COVID-19 не скоро надійде у продаж – ЗМІНа додачу, за учасниками випробувань будуть стежити ще два роки після отримання останньої дози з міркувань "безпеки й захисту". Цей процес буде тривати, навіть якщо вакцина стане доступною для широких мас.

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Переклад: Лесь Димань