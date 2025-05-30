Посадовці вважають, що обмеження на вхід для дітей в певні заклади є дискримінацією.

Франція є одним із світових лідерів за кількістю туристів, тож до певної міри задає глобальні тренди в цій галузі. Нещодавно тут розгорнули кампаню боротьби із туристичними закладами "тільки для дорослих", пише Independent.

Незабаром готелі, кафе та інші подібні заклади, куди не пускають гостей із дітьми, у Франції можуть опинитися поза законом. Місцеві чиновники розгорнули цілу кампанії проти "тренду без дітей".

"Прагнення припинити подорожі та туризм лише для дорослих відбувається на тлі суперечки щодо того, чи зростає нетерпимість до дітей у Франції. Це спостерігається в таких групах, як Французька федерація дитячих садків, яка проводила кампанію за право дітей "шуміти", - йдеться у публікації.

Відео дня

Верховний комісар Франції з питань дитинства Сара Ель-Хаїрі у вівторок провела круглий стіл з ключовими діячами туристичної галузі, щоб обговорити політику щодо місць лише для дорослих.

"Нетерпимість зростає, і ми не повинні дозволити їй укоренитися. Дітей та сім’ї витісняють, і це, певною мірою, справжнє насильство. Це не в нашій культурі, це не наша філософія, і це не те, що ми хочемо бачити нормою в нашій країні. Дитина кричить, сміється та рухається… ми узаконюємо ідею, що тиша – це розкіш, і відсутність дітей – це розкіш", – сказала пані Ель-Хайрі в коментарі журналістам.

За її словами, крок проти готелів, ресторанів та інших закладів лише для дорослих спрямований не на пари, які вирішили залишитися бездітними, а на дорослих, які не хочуть, щоб їх турбували діти. Чиновниця зауважила, що через скарги інших людей батькі змушені постійно заспокоювати своїх галасливих дітей у громадських місцях. Тож зараз урядові юристи розмірковують над тим, чи потрібні додаткові правові заходи проти закладів, які не допускають дітей.

Однак деякі юристи кажуть, що немає потреби в новому законопроекті, оскільки, на їхню думку, заклади "лише для дорослих" порушують вже існуючі закони про заборону дискримінації за "походженням, статтю, сімейним становищем чи віком".

Наразі, за оцінками Профспілки туристичних компаній, у Франції лише близько 3% комерційних пропозицій у цій галузі призначені лише для дорослих.

Інші туристичні новини

Як писав УНІАН, британський турист приїхав на вихідні до Парижа і був вражений тим, про що його ніхто не попереджав. Це романтизоване у сучасній культурі місто насправді має свій химерний бік, про який можна дізнатися лише на місці.

Також ми розповідали, що сильні повені в Румунії загрожують знищити соляну шахту Прайд, яка є популярним туристичним об'єктом через свої вражаючі галереї, висічені в соляній породі.

Вас також можуть зацікавити новини: