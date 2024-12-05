Слідом за французькою столицею в рейтингу йдуть іспанський Мадрид і японський Токіо.

Французьку столицю Париж, яка цього року приймала Літні Олімпійські ігри, вчетверте поспіль визнали найпопулярнішим серед туристів містом світу.

Про це свідчать дані свіжого Top 100 City Destinations Index від Euromonitor International, який оцінював міста світу за такими шістьма ключовими показниками, як: економічна та ділова ефективність, ефективність туризму, туристична інфраструктура, політика із залучення туристів, здоров'я та безпека, стійкість.

"Париж зберіг звання провідного міського напряму світу, за ним ідуть Мадрид на другому місці й Токіо на третьому. Рим посів четверте місце, а Мілан замкнув п'ятірку лідерів. Азія представлена в першій десятці двома містами. Європейські напрямки зберігають хороші позиції в Індексі багато в чому завдяки показнику "Інфраструктура туризму", – зазначають автори рейтингу.

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10 найпопулярніших туристичних міст світу 2024 року

При цьому найбільш відвідуваним містом світу став Бангкок (Таїланд), який за 2024 рік прийняв понад 32 мільйони осіб, що аж на 37% більше порівняно з показниками 2023 року.

За ним ідуть Стамбул (Туреччина), який відвідали 23 мільйони гостей (+14%), і Лондон (Велика Британія) з 21,7 мільйонами туристів (+7%).

10 найбільш відвідуваних міст світу в 2024 році

Бангкок, Таїланд Стамбул, Туреччина Лондон, Велика Британія Гонконг, Китай Мекка, Саудівська Аравія Анталья, Туреччина Дубай, ОАЕ Макао, Китай Париж, Франція Куала-Лумпур, Малайзія

Як повідомляв УНІАН, уже 8 грудня 2024 року після масштабної реконструкції офіційно відкриється для туристів знаменитий Нотр-Дам-де-Парі, який 5,5 років тому було частково зруйновано внаслідок жахливої пожежі. Ця подія напевно приверне до французької столиці ще більше гостей.

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