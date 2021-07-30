У прибиранні медуз комунальникам допомагають місцеві мешканці.

У курортній Кирилівці, яка потерпає від нашестя медуз, прибирають їх з центрального пляжу за допомогою трактора місцевих комунальників.

Відповідні фото й відео оприлюднено на сайті Кирилівської селищної ради.

Чиновники розповідають, що щодня з 5-ї до 6-ї години співробітники КП "Розвиток курортної зони" виїжджають на прибирання мертвих медуз. Директор підприємства Олександр Жеребець розповідає, що кожний ранок вивозили 1-1,5 повних причепа.

Зазначається, що небайдужі місцеві мешканці допомагають у прибиранні медуз.

"Керівництва КП "Розвиток курортної зони" та Кирилівської селищної ради щиро дякують таким добровольцям та закликають інших небайдужих жителів Кирилівки приєднуватися та допомагати комунальникам у розчищенні пляжів від медуз", - йдеться у повідомленні.

У липні на пляжах Азовського моря спостерігалася справжня навала медуз. Відпочивальники на курортах Арабатської стрілки і Запорізької області скаржилися, що вода стала нагадувати кисіль, і до неї неможливо підійти.

Фахівці Інституту рибного господарства та екології моря пояснили таке зростання кількості медуз. Експерти пов'язують цей процес в Азовському морі зі збільшенням їх чисельності в Чорному морі.

Ще один важливий фактор - поступове зближення солоності обох морів, зокрема, через зміни у водному балансі Азовського басейну. До того ж досить теплі зими сприяють успішній зимівлі теплолюбних медуз, і масова присутність планктону тут - ще один апетитний аргумент для їх міграції.

Днями у соцмережах повідомили про зникнення тисяч медуз у курортній Кирилівці.

Автор: Юрій Годован